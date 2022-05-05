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Политика
МИД Казахстана всерьез намерен присвоить Кеосаяну статус персоны нон грата
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danilov 05 Мая 2022 в 15:20:32
Об этом сообщил Айбек Смадияров, отвечая на запрос журналистов Азаттыка.

«Он [Тигран Кеосаян] будет включен в список лиц, которым будет запрещен въезд в нашу страну. Этот процесс начался.

Мы, как министерство иностранных дел, вносим предложение. Вместе с несколькими ведомствами приходим к общему решению. Это работа не одного дня, но она ведется. Эта бумага должна быть утверждена как документ».

На вопрос о том, какие именно слова Кеосаяна, по мнению МИД, были оскорбительными, Смадияров ответил: «Все слова, тон, смысл слов и, в общем, его слова, сказанные в адрес Казахстана и казахов».
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  звукач 05.05.2022 в 17:33:42   # 797572
ну как бы ответы Казахстанцев тоже приколюхи.... -(100 процентов народа Казахстана ждет победы Украины над Россией) - ну лично я например никак не жду победы фашистов из Азова или Правого сектора .... за всех то говорить не нужно... но действительно если и на следющий год будет отменен парад Победы в Казахстане то уже придется всерьез задуматся.....
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