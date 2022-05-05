МИД Казахстана всерьез намерен присвоить Кеосаяну статус персоны нон грата

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danilov 05 Мая 2022 в 15:20:32
«Он [Тигран Кеосаян] будет включен в список лиц, которым будет запрещен въезд в нашу страну. Этот процесс начался.
Мы, как министерство иностранных дел, вносим предложение. Вместе с несколькими ведомствами приходим к общему решению. Это работа не одного дня, но она ведется. Эта бумага должна быть утверждена как документ».
На вопрос о том, какие именно слова Кеосаяна, по мнению МИД, были оскорбительными, Смадияров ответил: «Все слова, тон, смысл слов и, в общем, его слова, сказанные в адрес Казахстана и казахов».
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