Токаев начал летать на флагманском борте Airbus 330

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danilov 11 Мая 2022 в 11:04:01
Согласно фотографии, опубликованной пресс-службой Акорды во вторник из Анкары, теперь на главном воздушном судне страны перемещается президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который находится сейчас с государственным визитом в Турции.
Как сообщал еще в марте 2021 года КазТАГ, Токаев с начала своего правления летал на самолете Airbus 321-211 2013 года выпуска, тогда как Airbus 330-233 оставался закрепленным за Назарбаевым, который начал пользоваться данным воздушным судном с 2010 года. Напомним, редакция тогда сообщала, что управление делами президента приобрело Airbus за $110 млн и приводило подробности о главных бортах страны, которыми пользуются представители руководства Казахстана.
https://kaztag.kz/ru/news/tokaev-nachal-letat-na-flagmanskom-borte-airbus-330
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