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Политика
Сенатор США заблокировал проект о выделении Украине помощи на $40 млрд
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danilov 13 Мая 2022 в 10:56:42
Сенатор от американского штата Кентукки Рэнд Пол 12 мая заблокировал в конгрессе США законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на рекордную сумму в почти $40 млрд.

Конгрессмен обосновал свой отказ поддержать законопроект высокими рисками в контексте государственных расходов, госдолга и инфляции.

«Я давал присягу Конституции США, а не какой-либо другой стране… Мы не можем спасти Украину, обрекая при этом экономику США», — заявил консервативный сенатор от Кентукки в ходе выступления, которое транслировал канал C-Span.

Конгрессмен подчеркнул, что США в нынешних условиях не могут позволить себе «играть роль мирового жандарма в ущерб своему бюджету».

Кроме того, Пол попытался инициировать поправку в законопроект, которая допускала бы надзор со стороны федеральных органов за выделением финансирования для Украины. Данная поправка была отклонена лидером демократического большинства в сенате Чаком Шумером.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 13.05.2022 в 11:58:34   # 798030
Quote:
Россия делает за Китай то, что Китай хотел бы сделать, но не делает
Выступая на этой неделе в комитете Сената по вооруженным силам на слушаниях посвященных "всемирным угрозам", директор Национальной разведки США Эврил ХЕЙНС сообщила следующее:
"По нашим оценкам, президент ПУТИН готовится к затяжному конфликту в Украине, в ходе которого он все еще намерен достичь целей за пределами Донбасса".

"Путин, вероятно, стремится расширить подконтрольный России сухопутный коридор от Донбасса на востоке Украины до сепаратистского региона Приднестровье в Молдове. В ближайшие несколько месяцев конфликт может выйти на все более непредсказуемую и потенциально эскалационную траекторию, включая принятие ситуативных решений в России", - резюмировала Хейнс.

На следующий же день после озвученных разведкой опасений Палата представителей конгресса США подавляющим большинством голосов демократов и республиканцев проголосовала за выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму в размере почти 40 миллиардов долларов.

Из всего этого следует вполне очевидный вывод: Америка волей-неволей, вопреки всем первоначальным установкам, медленно, но верно втягивается в потенциально затяжной конфликт в Восточной Европе. Тем самым Америка растягивается в столь нежелательном для неё геополитическом шпагате между Индо-Тихоокеанским и Восточноевропейским регионами.

В этой связи уместно вспомнить слова ведущего российского специалиста по Китаю, директора института стран Азии и Африки МГУ Алексея МАСЛОВА, который в интервью от 5 апреля газете "Московский Комсомолец" сказал следующее:
"... СИ Цзиньпин, похоже, выстроил для себя такую конструкцию мира, в которой Россия занимает важное место и играет роль спойлера по отношению к США: делает за Китай то, что Китай хотел бы сделать, но не делает".

Таким образом, Россия роль спойлера в интересах Китая сыграла великолепно. США, не успев отойти от разорительных для своего бюджета военных кампаний на Ближнем Востоке и в Афганистане (где в общей сложности было потрачено свыше 7 триллионов долларов), снова начинает увязать в непредвиденных многомиллиардных военных расходах, погружаясь в системный экономический кризис.

Во всей этой истории есть только один позитивный момент. Консолидация Запада и неожиданно масштабный санкционный фронт против России произвели на Китай, судя по всему, неизгладимое впечатление и изрядно охладили созревший в Поднебесной милитаристский пыл в отношении Тайваня. Мудрый Восток решил не торопиться. Куда безопаснее и прагматичнее понаблюдать за экономическими муками своего антиамериканского спойлера в его противостоянии Западу.

Мудрая обезьяна комфортно расположилась на дереве, запаслась попкорном и с интересом наблюдает, как в долине дерутся тигры. На то она и мудрая. Недаром сказано: умный учится на своих ошибках, а мудрый - на чужих.
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