Сенатор США заблокировал проект о выделении Украине помощи на $40 млрд

Россия делает за Китай то, что Китай хотел бы сделать, но не делает

Выступая на этой неделе в комитете Сената по вооруженным силам на слушаниях посвященных "всемирным угрозам", директор Национальной разведки США Эврил ХЕЙНС сообщила следующее:

"По нашим оценкам, президент ПУТИН готовится к затяжному конфликту в Украине, в ходе которого он все еще намерен достичь целей за пределами Донбасса".



"Путин, вероятно, стремится расширить подконтрольный России сухопутный коридор от Донбасса на востоке Украины до сепаратистского региона Приднестровье в Молдове. В ближайшие несколько месяцев конфликт может выйти на все более непредсказуемую и потенциально эскалационную траекторию, включая принятие ситуативных решений в России", - резюмировала Хейнс.



На следующий же день после озвученных разведкой опасений Палата представителей конгресса США подавляющим большинством голосов демократов и республиканцев проголосовала за выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму в размере почти 40 миллиардов долларов.



Из всего этого следует вполне очевидный вывод: Америка волей-неволей, вопреки всем первоначальным установкам, медленно, но верно втягивается в потенциально затяжной конфликт в Восточной Европе. Тем самым Америка растягивается в столь нежелательном для неё геополитическом шпагате между Индо-Тихоокеанским и Восточноевропейским регионами.



В этой связи уместно вспомнить слова ведущего российского специалиста по Китаю, директора института стран Азии и Африки МГУ Алексея МАСЛОВА, который в интервью от 5 апреля газете "Московский Комсомолец" сказал следующее:

"... СИ Цзиньпин, похоже, выстроил для себя такую конструкцию мира, в которой Россия занимает важное место и играет роль спойлера по отношению к США: делает за Китай то, что Китай хотел бы сделать, но не делает".



Таким образом, Россия роль спойлера в интересах Китая сыграла великолепно. США, не успев отойти от разорительных для своего бюджета военных кампаний на Ближнем Востоке и в Афганистане (где в общей сложности было потрачено свыше 7 триллионов долларов), снова начинает увязать в непредвиденных многомиллиардных военных расходах, погружаясь в системный экономический кризис.



Во всей этой истории есть только один позитивный момент. Консолидация Запада и неожиданно масштабный санкционный фронт против России произвели на Китай, судя по всему, неизгладимое впечатление и изрядно охладили созревший в Поднебесной милитаристский пыл в отношении Тайваня. Мудрый Восток решил не торопиться. Куда безопаснее и прагматичнее понаблюдать за экономическими муками своего антиамериканского спойлера в его противостоянии Западу.



Мудрая обезьяна комфортно расположилась на дереве, запаслась попкорном и с интересом наблюдает, как в долине дерутся тигры. На то она и мудрая. Недаром сказано: умный учится на своих ошибках, а мудрый - на чужих.