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Политика
Совместное заявление лидеров ОДКБ
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danilov 17 Мая 2022 в 11:25:42
Лидеры ОДКБ приняли совместное заявление в связи с 30-летием Договора о коллективной безопасности и 20-летием организации:

— Лидеры ОДКБ заявили о важности снижения напряженности на континенте, подтвердили готовность налаживать взаимодействие с НАТО.

— ОДКБ будет последовательно обеспечивать безопасность, суверенитет и территориальную целостность ее государств-членов.

— Лидеры стран ОДБК выразили готовность обеспечить безопасность рубежей ее зоны ответственности.

— Страны ОДКБ продолжат противодействовать любым попыткам героизации нацизма и распространения неонацизма, а также расизма и ксенофобии.

— ОДКБ озабочена селективным применением международного права, нежеланием считаться с законными интересами суверенных стран, вмешательством в их внутренние дела, применением односторонних санкций, проявлениями двойных стандартов, ненависти и нетерпимости.
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