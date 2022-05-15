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Политика
Более 200 стратегических объектов намерены исключить из плана приватизации в Казахстане
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danilov 17 Мая 2022 в 19:24:12
«На заседании комиссии обсужден вопрос исключения из комплексного плана приватизации 205 объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения (тепло-, электро-, водоснабжение и другие коммунальные услуги)», - говорится в сообщении по итогам очередного заседания комиссии по демонополизации экономики, которое провел во вторник премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание.
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