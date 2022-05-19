Токаев встретился с ведущими казахстанскими предпринимателями

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danilov 20 Мая 2022 в 11:09:43
В Акорде состоялась очередная встреча Президента с представителями отечественного бизнеса.
Открывая совещание, Глава государства отметил, что проведение встреч для обсуждения вопросов, волнующих бизнес-сообщество, становится хорошей традицией. Он добавил, что с момента предыдущей встречи в январе многое изменилось как внутри страны, так и за ее пределами.
По мнению Касым-Жомарта Токаева, будущее страны напрямую зависит от сильной экономики, наши предприниматели должны ставить интересы государства выше.
– В целом, для обеспечения эффективной работы отчеты государственных органов недостаточны. Считаю важным получить вашу оценку происходящего в стране и мире. Со своей стороны, хотел бы еще раз обозначить, что как Глава государства продолжу политику формирования прозрачной экономики с честными правилами игры для всех. Никакого перераспределения хлебных мест и должностей мы не допустим, – заявил Президент.
Глава государства подверг критике недостатки в работе правоохранительных органов, указав на недопустимость прежних методов работы с бизнесом.
– Открыто заявляю – принцип «лес рубят – щепки летят» тут неприемлем. Если такие факты будут выявлены – по каждому случаю будут проведены специальные проверочные мероприятия, дана квалифицированная оценка. В 2019 году в своем Послании я говорил, что незаконное воспрепятствование работе бизнеса должно рассматриваться как преступление, направленное против интересов государства. Это работа Генеральной прокуратуры. Бороться надо с мошенниками, подчеркиваю – именно мошенниками, аферистами. Но нельзя допустить, чтобы лекарство оказалось горше болезни, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Президент заявил о недопустимости коррупционных проявлений в работе госорганов.
– Не секрет, что региональные власти, руководители территориальных правоохранительных подразделений срослись с бизнесменами, и под видом поддержки бизнеса способствовали их не всегда легальной деятельности. Как говорится, распределяли потоки. Все это создало справедливую характеристику казахстанского бизнеса как коррупционного, теневого, базирующегося на адмресурсе и кружащегося вокруг тендеров, бюджетных потоков. Такого рода преступлениям государство обязательно и решительно должно поставить системный заслон. Это – большая задача. Кстати говоря, именно такая характеристика отечественного бизнеса сильно вредит репутации нашего государства в целом. Другими словами, у нас в стране не должно быть никаких так называемых крыш и рейдерства. Если бизнес готов работать честно, если он креативен, по-современному привлекателен, нужно поддержать его, помочь ему встроиться в новую модель национальной экономики. Мы должны строго выдерживать баланс между интересами бизнеса и государства, – убежден лидер Казахстана.
Для решения этих проблем Глава государства обозначил ряд конкретных шагов.
В первую очередь, по мнению Касым-Жомарта Токаева, необходимо принять системные меры по снижению репрессивного характера деятельности контролирующих органов.
– За последние пять месяцев прокуроры защитили права около 100 тысяч предпринимателей – это почти столько же, сколько за весь 2021 год. Данные факты означают, что следственные органы настойчиво втягивают бизнес в орбиту уголовного преследования. Генеральной прокуратуре нужно обеспечить строжайший контроль за недопущением фактов незаконного проведения контрольно-надзорных и особенно следственных действий в отношении субъектов предпринимательства, – поручил Президент.
Наряду с этим Глава государства указал на масштабность практики признания предпринимателей в качестве подозреваемых, тогда как на деле это лишь имущественные споры. Касым-Жомарт Токаев потребовал от правоохранительных органов направить усилия прежде всего на раскрытие фактов мошенничества, отмывания средств, незаконного обналичивания, строительства финансовых пирамид.
– Конечно же, уголовные дела, рожденные в фантазиях сотрудников правоохранительных органов, должны прекращаться Генеральной прокуратурой в срочном порядке. А с тех, кто инициировал такие сомнительные дела, нужен спрос. Важно определить меры повышения ответственности руководителей силовых структур, сотрудники которых дискредитируют политику государства по созданию благоприятных условий для бизнеса. Прошу Генеральную прокуратуру совместно с Верховным судом и Правительством подготовить пакет конкретных поправок в законодательство. Администрации взять данный вопрос на контроль, – поручил Президент.
В своей речи Глава государства затронул проблемы, связанные с системой государственного аудита. По его словам, результаты проверок госаудита в отношении госорганов-заказчиков часто становятся основанием для уголовного преследования предпринимателей-поставщиков. Он добавил, что система выстроена так, что предпринимателям невозможно ни обжаловать результаты госаудита, ни уйти от необоснованного уголовного преследования.
Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость внедрения механизма, который не позволит начать уголовное дело, пока не будут исчерпаны все возможности обжалования итогов госаудита в гражданском порядке. Он поручил Генеральной прокуратуре совместно с Национальной палатой предпринимателей и бизнес-омбудсменом в срочном порядке разработать механизмы разграничения сфер уголовной и гражданско-правовой ответственности при решении вопроса о начале расследования.
Другой актуальной задачей Глава государства назвал выстраивание более эффективной системы выявления факторов давления на бизнес.
– Система сдержек и противовесов плюс общественный контроль – вот формула успеха в этой реформе. Каждый выявленный факт рейдерства или необоснованного давления со стороны правоохранительных органов должен быть на контроле Генерального прокурора. Подобные дела требуется доводить до конца. Здесь не может быть и речи о какой-либо корпоративной солидарности, – предупредил Президент.
Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на приоритетности обеспечения открытого и справедливого правосудия.
– Без совершенствования принципов отбора судей все усилия в этом направлении по умолчанию будут малоэффективными. Сейчас в судебной системе работает более двух тысяч судей. С начала года судьями стали около 50 юристов-практиков не из судебной системы, пришедших из других сфер. Прогресс есть, но он недостаточен. Необходимо серьезно ускориться, – заявил Глава государства.
Еще одним приоритетом Президент считает обеспечение принципа правосудия.
– Необходимость решительного реформирования судебной системы назрела. Эта необходимость хорошо воспринимается и самими судьями. Полагаю, реформа достигнет своих конечных результатов. Мы слышим эти призывы от наших иностранных инвесторов, наших предпринимателей и сограждан. Поэтому в ближайшее время мною будут объявлены конкретные масштабные меры в данном направлении, – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Помимо шагов по усилению механизмов защиты бизнеса, Глава государства также считает важным формирование привлекательного инвестиционного климата. По его мнению, в условиях глобальной турбулентности и неопределенности, усиления внешних и внутренних вызовов, усиливается роль государства.
– Для построения сильной и устойчивой рыночной экономики необходима системная работа по выявлению и устранению факторов неравной конкуренции. Риски ее возникновения кроются в неэффективных процедурах предоставления мер государственной поддержки, их выборочности. Это касается налоговых льгот, выделения земельных участков, госзакупок и административного регулирования в целом, – сказал Президент.
Касым-Жомарт Токаев подверг критике эффективность системы и процедуры получения доступа предпринимателей к земельным участкам и поручил Правительству взять этот вопрос на особый контроль. По его словам, эффективная реализация проекта позволит оперативно внедрить автоматизированный механизм подачи и рассмотрение заявки на получение земель. Эту систему он поручил запустить до конца текущего года.
В своей речи Президент также остановился на перспективах сотрудничества казахстанского бизнеса с Российской Федерацией.
– Нужно понимать, что Россия продолжает оставаться нашим стратегическим партнером. Недавно в Москве у меня была встреча с Президентом Владимиром Путиным. Мы детально обсудили целый ряд вопросов, в том числе нерешенных, для наращивания нашего торгово-экономического и промышленного сотрудничества. Нужно выйти из текущего кризиса без потерь, сохранив налаженные связи и цепочки, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
В выступлении Глава государства высказался по поводу справедливых упреков предпринимателей в отношении постоянных изменений и непредсказуемости государственных политик. Поэтому он поручил привлечь бизнес-сообщество к разработке Новой экономической политики.
– От Правительства и Администрации Президента ожидаю доктринальный документ, включающий в себя основные компоненты всех экономических политик: макро, налоговой, бюджетной, денежно-кредитной и так далее. Эту работу следует провести с конструктивным участием бизнеса, потому что только таким образом мы сможем выработать действительно нужные и эффективные реформы, – полагает Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, Глава государства затронул вопросы налоговой политики и администрирования, где сейчас наблюдается определенный дисбаланс. Правительству совместно с бизнес-сообществом поручено разработать долгосрочную Концепцию налоговой политики.
Обращаясь к предпринимателям, Президент отметил, что формирование привлекательного бизнес-климата включает в себя не только изменение законов и предоставление государственных субсидий. Определяющую роль здесь должна сыграть эффективная реализация всех принятых решений и процедур на региональном, локальном уровне.
Резюмируя, Касым-Жомарт Токаев поручил акимам всех регионов принять во внимание все высказанные в ходе встречи замечания, и вместе работать над текущими задачами, которые требуют неотложного решения. Он добавил, что работа акимов будет оцениваться по параметрам привлекательности бизнес-климата в тех или иных областях.
– Такие встречи мы будем продолжать. Они будут носить деловой характер, – заключил Глава государства.
В ходе мероприятия выступили Премьер-министр Алихан Смаилов, Генеральный прокурор Берик Асылов, Председатель Верховного суда Жакип Асанов, председатель президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Райымбек Баталов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам Журсунов, а также представители бизнеса.
https://akorda.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-provel-vstrechu-s-predstavitelyami-otechestvennogo-biznesa-1945733
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