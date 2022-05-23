Олжас Сулейменов заявил о воссоздании партии «Народный Конгресс Казахстана»

Анонсируя воссоздание партии, он заявил о намерении активно поддерживать политические реформы действующего президента.Ну и на хрена она(партия) нужна?
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danilov 23 Мая 2022 в 15:32:21
«Наша партия, которая была создана в 1992 году, возрождается. Мы создаем диалоговую площадку, приглашаем каждого члена общества, создали программу, которая будет развивать и создавать сильный Казахстан. Наша цель — проанализировать недостатки и дать понять, что нужно предпринять необходимые шаги на завтра», − отметил Омархан Нуртайулы, один из членов инициативной группы создаваемого института.
По словам Нуртайулы, целями партии станут вовлечение всего общества в развитие государства; закрепление права собственности на землю и недра страны за народом, а также выработка механизма «извлечения выгоды» из земли; развитие предпринимательства и освобождение бизнесменов от налогов на три года для развития малого бизнеса; отстаивание справедливости в части налога на добавленную стоимость; поддержка молодежи через создание рабочих мест и гарантирования заработной платы.
Сулейменов в свою очередь добавил, что сейчас партия ведет разработку собственного сайта и диалоговой площадки «Кеңес», на которой будут приниматься обращения и предложения от всех граждан для дальнейшего обсуждения среди общественности и властей.
О регистрации «Народного конгресса Казахстана» было объявлено в конце апреля 2022 года. Заявленными целями нового института должны стать защита интересов рабочих промышленного сектора, возвращение права собственности на землю и недра народу, а также решение проблемы безработицы среди молодежи.
К нынешнему моменту у движения появились советы в 6 областях, оно также готовится открыть их во всех остальных регионах. Задача этих советов − популяризация идей и программы партии, а также прием обращений и предложений от граждан для дальнейшего обсуждения на разных диалоговых площадках, в том числе и с участием властей.
Народный конгресс Казахстана был активной общественной силой в 1990-е годы. 20 с лишним лет спустя одним из его лидеров вновь стал поэт и дипломат Олжас Сулейменов. Анонсируя воссоздание партии, он заявил о намерении активно поддерживать политические реформы действующего президента.
https://vlast.kz/novosti/50019-olzas-sulejmenov-zaavil-o-sozdanii-partii-narodnyj-kongress-kazahstana.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: старик от 23.05.2022 17:16:20При голосовании оттягивается сомневающийся контингент,но при отказе партии от дальнейших состязаний весь электорат автоматически пристегивается к лидирующей партии,в нашем случае Отан.,прошедший ребрендинг.Старо как мир.
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Анонсируя воссоздание партии, он заявил о намерении активно поддерживать политические реформы действующего президента.Ну и на хрена она(партия) нужна?