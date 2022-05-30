Назарбаев дал интервью политологу Данияру Ашимбаеву

Назарбаев переложил на Масимова ответственность за управление финансами, связанными с Назарбаев Университетом.



«Непосредственно вопросами управления финансами Назарбаев Университета, его инвестиционной деятельностью, в том числе и связанной с отдельными финансовыми институтами страны занимался Попечительский совет вуза. Председателем Совета стал Карим Масимов, занимающий на тот момент пост премьер-министра.



Таким образом, именно в его компетенцию входила финансовая деятельность и вуза и связанных с ним структур, в числе которых оказались и отдельные финансовые организации. В отношении Карима Масимова сейчас ведутся следственные действия, и я думаю, что правоохранительные органы разберутся и по этому направлению его работы», - сказал (https://t.me/dashimbayev/2313) Назарбаев в телефонном разговоре с Данияром Ашимбаевым.



Между тем, по данным журналистского расследования (https://vlast.kz/obsshestvo/48285-milliardy-nazarbaeva-kak-kazahstanskij-lider-nacii-kontroliruet-obsirnye-aktivy-cerez-blagotvoritelnye-fondy.html), НИШ и университет тесно связаны с Pioneer Capital, активы которой оцениваются в 7,8 млрд долларов.