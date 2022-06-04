Лукашенко предложил США помощь с детским питанием

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danilov 04 Июня 2022 в 12:17:58
"Мы готовы американцам помочь с поставкой детского питания. Если хотят, можем хоть завтра", - сказал Лукашенко. Его слова приводит агентство Sputnik. Глава государства призвал донести эту информацию "до каждого американца" через СМИ. "У нас хорошее молоко, хорошие мясные продукты для детишек, и консервы, и молочные смеси, и прочее", - отметил он.
Как отмечает агентство, по словам Лукашенко, уместны будут как гуманитарная помощь, так и продажа белорусского детского питания в США на коммерческой основе. "Я думаю, они не бедные люди и смогут купить", - добавил он.