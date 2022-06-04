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Политика
Казахстан переименует свою нефть, чтобы дистанцироваться от российской Urals
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danilov 04 Июня 2022 в 20:24:15
Новое маркетинговое название - KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil).

Делается это по инициативе трейдеров и покупателей.

«С 6 июня в документах появится название KEBCO, отгрузка танкеров ожидается 10-11 июня.

Это была вынужденная мера для того, чтобы не подпасть под санкции и показать страну происхождения нефти, иначе могли не открыть аккредитив», — сообщил трейдер.

*Казахстан вывозит на зарубежные рынки через российские порты Усть-Луга и Новороссийск около 20% от общего объема экспорта нефти, что составило в прошлом году 13,3 миллиона тонн, по данным Информационно-аналитического центра нефти и газа, публикуемым в Refinitiv Eikon.
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