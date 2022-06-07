Токаев принял главу МИД Китая и поделился ожиданиями от предстоящего визита Си Цзиньпина

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danilov 08 Июня 2022 в 08:29:01
«Касым-Жомарт Токаев принял члена госсовета, министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, прибывшего в Казахстан с официальным визитом. В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы развития казахстанско-китайского долгосрочного всестороннего стратегического партнерства, а также сотрудничество в рамках международных и региональных организаций», - говорится в сообщении во вторник.
Токаев выразил уверенность, что запланированный на осень 2022 года ответный государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан придаст новый мощный импульс развитию казахско-китайских отношений.
«В нынешнем году мы отмечаем очень важное и знаменательное событие – 30-летие со дня установления казахско-китайских дипломатических отношений, а также проведение юбилейного XX Съезда Компартии Китая. Рассчитываю, что предстоящие переговоры на высшем уровне откроют новую яркую страницу в летописи нашего стратегического партнерства», - отметил Токаев.
Ван И передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия и поздравление председателя КНР Си Цзиньпина с успешным проведением общенационального референдума.
«Результаты референдума свидетельствуют о том, что предпринимаемые под вашим руководством меры по всесторонней модернизации государства пользуются самой широкой поддержкой граждан. Это имеет крайне важное значение для строительства Нового Казахстана и создает прочную основу для будущего развития страны», - сказал член Госсовета Китая.
Ван И отметил, что двусторонние отношения между КНР и Казахстаном демонстрируют большую жизнеспособность благодаря мудрому руководству лидеров двух стран.
«Председатель Си Цзиньпин весьма дорожит личной дружбой и доверительными отношениями с Вами. Инициатива по строительству Нового Казахстана демонстрирует Вашу мудрость и решительность. Мы всецело Вас поддерживаем и желаем успешной реализации поставленной задачи инициативы», - заявил Ван И.
https://kaztag.kz/ru/news/tokaev-prinyal-glavu-mid-kitaya-i-podelilsya-ozhidaniyami-ot-predstoyashchego-vizita-si-tszinpina
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