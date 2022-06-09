Болсонару сомневается, что в 2020 году на выборах в США победил Байден

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danilov 09 Июня 2022 в 09:59:27
«Именно сами американцы говорят [о фальсификациях на выборах]. Я не буду обсуждать суверенитет другой страны, но у Трампа дела шли действительно хорошо», — заявил Болсонару. Он добавил, что не хочет, чтобы подобное произошло в его стране.
В этом году Белый дом не пригласил на Саммит Америк лидеров Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Президент Мексики заявил, что в таком случае и он не приедет. Также на встрече не будет лидеров Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.