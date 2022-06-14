Токаев о возможной аналогии со Сталиным: Я не поклонник этого персонажа

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danilov 15 Июня 2022 в 16:32:43
При этом он подчеркнул, что евразийцы от единства только выиграют.
«Мы, в конце концов, находимся в Евразии и должны держаться вместе, и в этом мое глубокое убеждение. От этого мы не проиграем, от этого мы выиграем все. Менталитет, образ мыслей похож. И это надо иметь ввиду», - подчеркнул президент.
О языках
«У нас есть четкое понимание, что без русского языка казахам будет очень сложно, географически. Мы соседи и поэтому казахам нужно хорошо владеть русским языком, но при этом знать и свой язык», - сказал Токаев.
По словам президента, в целом позиции русского языка в Казахстане не претерпели какого-либо ухудшения.
«Я полагаю, что те, кто утверждают, что позиции русского языка в Казахстане уменьшились, сузились или стали ущербными, очень сильно идут против истины. Это все в целях политизации той или иной ситуации», - считает Токаев.
Что касается школ, где идет обучение на русском языке, глава государства добавил, что они остались в полном объеме.
Казахстан не собирается выходить из ЕАЭС и ОДКБ
«Я считаю, что эти организации (ОДКБ, ЕАЭС, ШОС – КазТАГ), интеграционные объединения развиваются совершенно поступательно, нормально. Казахстан привержен своей деятельности в этих интеграционных объединениях. А все разговоры о том, что Казахстан охладел и, тем более, собирается выйти из ЕАЭС, ОДКБ абсолютно не соответствуют истине», - заявил Токаев в интервью российскому телеканалу.
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