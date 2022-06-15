«Qazaq Eli» не будет

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danilov 16 Июня 2022 в 15:31:01
«Слово "стан"в названии "Казахстан" многие граждане считают чуждым для азиатских стран понятием. Это не логично.
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Стоит только вспомнить, что в Центральной Азии наряду с нами есть Пакистан, Индия (Үндістан), Афганистан и многие другие.
Самое главное, что от имени нашей независимой страны – Республики Казахстан за 30 лет мы подписали множество международных договоров и укрепили наши государственные границы. В этом случае изменение названия нашей страны было бы безответственным решением. Это, прежде всего, очень важный вопрос, который оказывает непосредственное влияние на нашу национальную безопасность и мирную жизнь нашего народа».
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