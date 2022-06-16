Токаев о курултае

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danilov 16 Июня 2022 в 15:59:52
«Следуя заветам предков, мы возродили традицию созыва курултая. Сегодняшняя наша встреча призвана укрепить нашу страну и наше единство», - сказал Токаев на курултае в четверг.
По его словам, построение Нового Казахстана – это сложный и длительный процесс, который изменит все общество.
«Для его реализации недостаточно действий одного только правительства. Только, если мы будем работать вместе, как единое целое, мы достигнем нашей цели. Именно поэтому в своем послании я инициировал созыв Национального курултая», - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что созыв курултая – древняя традиция.
«На таких представительных встречах наши предки обсуждали важные вопросы. Люди, предварительно посовещавшись друг с другом, принимали необходимые решения. И такие решения объединяли весь народ», - президент.
Глава государства отметил, что в нашей истории были курултаи, которые решали судьбу нации.
«Многие из них проходили в важное для нашего народа время. После Таласского курултая Золотая Орда стала независимым государством. Курултаи в Каракуме и Ордабасы объединили наш народ для защиты Родины. На первом казахском курултае в Оренбурге была образована партия «Алаш». На втором курултае была провозглашена Алашская автономия», - напомнил президент.
Он отметил, что в период независимости был проведен первый Всемирный курултай казахов.
«Чтобы принять участие в этой встрече, наши проживающие за рубежом соотечественники были приглашены на Родину. В независимый Казахстан направилось «великое кочевье». Все казахские курултаи внесли значительный вклад в развитие страны. Видимо, оттуда берет начало изречение «Кеңесшіл ел кемдік көрмейді» – «Не будет ни в чем нуждаться народ, решающий вопросы сообща», - сказал Токаев.
Токаев предложил разработать специальное мобильное приложение Qurultay
«Говорят, что, сколько бы человек ни присутствовало на курултае, все общество охватить не получится. Однако нет смысла увеличивать число членов курултая. Это может нанести ущерб его работе. Курултай – это не просто место, где встречаются определенные люди. По сути, он должен стать национальным собранием. Это очень важная задача. И для этого мы должны в полной мере использовать преимущества новых цифровых технологий. Тогда отношения между государством и народом будут более эффективными», - сказал Токаев на Национальном курултае в четверг.
«Оно будет способствовать выражению людьми своих взглядов на модернизацию страны в онлайн-режиме. Граждане должны видеть реальные преимущества реформы. А также должны иметь возможность участвовать в ней напрямую. Можно будет проводить интерактивные опросы казахстанцев по самым актуальным темам. Казахстанцы смогут способствовать модернизации нашей страны, предлагая решение проблемных вопросов. Можно запустить понятный и эффективный электронный сервис, который будет координировать благотворительную деятельность. Все это формирует основу технологической платформы развития цифровой демократии. К этому стремятся развитые страны. Мы не должны отставать от мировой цивилизации. Необходимо создать электронную версию Национального курултая. Тогда каждый гражданин примет участие в создании нового, справедливого Казахстана», - пояснил Токаев.