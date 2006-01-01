Из Уголовного кодекса исключат статью об ответственности за оскорбление Елбасы

Статья 36. Гарантии прав экс-Президентов Республики



Экс-Президент Республики не может нести ответственности за действия, связанные с исполнением им полномочий Президента Республики, за исключением случаев совершения государственной измены.



Глава VI

Бывшие Президенты Республики Казахстан

Статья 34. Статус бывших Президентов Республики



1. Все бывшие Президенты Республики, кроме отрешенных от должности, имеют звание экс-Президента Республики Казахстан.



2. Экс-Президенты Республики являются по праву пожизненными членами Конституционного Совета Республики.



3. Экс-Президент Республики вправе присутствовать на совместных заседаниях Палат Парламента Республики, торжественных заседаниях, посвященных вступлению в должность Президента Республики, государственным праздникам Республики, и иных мероприятиях, проводимых государством.



4. Экс-Президент Республики, его честь и достоинство неприкосновенны. Посягательство на честь и достоинство экс-Президента Республики преследуется по закону.



Статья 35. Обеспечение экс-Президентов Республики



1. Обеспечение, обслуживание и охрана экс-Президента Республики осуществляются за счет государства.



2. Экс-Президенту Республики пожизненно:



1) решением Президента Республики устанавливается пенсия в размере восьмидесяти процентов от должностного оклада Президента Республики. При этом пенсия экс-Президента Республики, установленная на условиях настоящего Конституционного закона, повышается с учетом роста должностного оклада Президента Республики;



2) предоставляются квартира и государственная дача с необходимым обслуживанием, личная охрана, персональный автомобиль с водителями, бесплатные проезд по стране, медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение;



3) (подпункт исключен Конституционным законом РК от 06.05.1999 N 378)

2-1. Материалы личного архива и личной библиотеки Президента Республики Казахстан по завершении служебной деятельности в качестве Президента Республики находятся в собственности Экс- Президента Республики Казахстан.



Сноска. Статья 35 с изменениями, внесенными Конституционным законом РК от 06.05.1999 N 378.

Статья 36. Гарантии прав экс-Президентов Республики



Экс-Президент Республики не может нести ответственности за действия, связанные с исполнением им полномочий Президента Республики, за исключением случаев совершения государственной измены.