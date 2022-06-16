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Политика
Токаев прибыл в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме
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danilov 17 Июня 2022 в 09:19:36
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает пресс-служба Акорды.

«Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург для участия в юбилейном 25-ом Петербургском международном экономическом форуме», - говорится в сообщении в четверг.

В первой половине дня глава государства проведет двусторонние встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и главой Башкортостана Радием Хабировым.

Во второй половине дня Касым-Жомарт Токаев примет участие в пленарном заседании ПМЭФ.

Программу визита завершит двусторонняя встреча с российским лидером Владимиром Путиным.
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