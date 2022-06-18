Токаев при Путине напомнил о некорректных высказываниях в адрес Казахстана

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Reanimator 18 Июня 2022 в 02:25:20
Комментарии, по рейтингу, по дате
Поступок адекватного человека!
Цитата: walker от 18.06.2022 07:49:38
Токаев отказался от ордена Александра Невского.
Поступок адекватного человека!
Токаев отказался от ордена Александра Невского.
Поступок адекватного человека!
Да, только это по словам какого-то там политолога.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что планов награждать Токаева орденом Александра Невского не было. «Я не знаю, откуда эта информация, потому что никакого награждения и не планировалось», — сказал он «Подъему».
Он от всех наград отказался
А вот насчёт высказывания ряда российских балаболов провокаторов красиво ответил
Reanimator 18.06.2022 в 15:50:25 # 799197
Цитата: walker от 18.06.2022 07:49:38
Токаев отказался от ордена Александра Невского.
Поступок адекватного человека!
Токаев отказался от ордена Александра Невского.
Поступок адекватного человека!
Я тоже отказался от ордена Александра Невского!.. небольшая сносочка - меня, конечно, не собирались и не собираются награждать, но я так, к слову)))
Цитата: walker от 18.06.2022 07:49:38Срешь по-тихому, плюсик тебе.
Токаев отказался от ордена Александра Невского.
Поступок адекватного человека!
Токаев отказался от ордена Александра Невского.
Поступок адекватного человека!
Цитата: Zoggyla от 18.06.2022 10:02:49
Цитата: walker от 18.06.2022 07:49:38Срешь по-тихому, плюсик тебе.
Токаев отказался от ордена Александра Невского.
Поступок адекватного человека!
Токаев отказался от ордена Александра Невского.
Поступок адекватного человека!
"Ложечки-то нашли, но осадочек остался!"(с)
Да и ответил он не "в лицо Путину", а на вопрос корреспондента.
Цитата: walker от 18.06.2022 07:49:38
Токаев отказался от ордена Александра Невского.
Поступок адекватного человека!
Токаев отказался от ордена Александра Невского.
Поступок адекватного человека!
Вообще-то, надо новость сообщать до конца. Токаев объявил, что на посту президента не будет принимать никаких орденов: ни отечественных, ни иностранных. И до российского он уже отказался от киргизского. Молодец, можно уважать за это. А вот новость подать так, что, дескать, это демарш против России, могут только местные нацики, вроде Уолкера. Хотя я б на месте России сейчас никому орденов не предлагал бы - чтобы никого не ставить в неоднозначное положение
А там орденами награждают Моторол всяких. Да уж, в одном ряду с такими вот «героями» это как надо опуститься?!
А пресс-служба Акорды, конечно же, врет.
Цитата: Zoggyla от 18.06.2022 10:02:49
Цитата: walker от 18.06.2022 07:49:38Срешь по-тихому, плюсик тебе.
Токаев отказался от ордена Александра Невского.
Поступок адекватного человека!
Токаев отказался от ордена Александра Невского.
Поступок адекватного человека!
А где срач-то? Факт отказа есть? Есть. Это поступок адекватного человека? Да.
И в чем проблема?
Пусть орденами Путин награждает Кадырова, Пушилина, Кеосаяна, Патрушева, Сечина и прочих достойных.
Казахам советует пасти в степи Баранов Софруджу, а местный нацик это уокер))
Такому пиз.ежу проходят специальное обучение наверное.
Путин, Песков, Соловьев такие курсы наверняка на «отлично» окончили. Вот и Софруджу не лыком шит, как оказалось.
Или это национальная особенность?