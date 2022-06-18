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Политика
Токаев при Путине напомнил о некорректных высказываниях в адрес Казахстана
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Reanimator 18 Июня 2022 в 02:25:20


Комментарии, по рейтингу, по дате
  walker 18.06.2022 в 13:49:38   # 799193
Токаев отказался от ордена Александра Невского.
Поступок адекватного человека!
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  koshkoed 18.06.2022 в 15:15:22   # 799194
Цитата: walker от 18.06.2022 07:49:38
Токаев отказался от ордена Александра Невского.
Поступок адекватного человека!

Да, только это по словам какого-то там политолога.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что планов награждать Токаева орденом Александра Невского не было. «Я не знаю, откуда эта информация, потому что никакого награждения и не планировалось», — сказал он «Подъему».
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  ЛиКа 18.06.2022 в 15:20:04   # 799195
"Токаев решил не принимать казахстанские и иностранные награды до конца срока своих полномочий в качестве главы государства, сообщило агентство Tengrinews."

Он от всех наград отказался
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  СССР 18.06.2022 в 15:44:07   # 799196
А что, кто то ждал что мы что то признаем?
А вот насчёт высказывания ряда российских балаболов провокаторов красиво ответил
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  Reanimator 18.06.2022 в 15:50:25   # 799197
Цитата: walker от 18.06.2022 07:49:38
Токаев отказался от ордена Александра Невского.
Поступок адекватного человека!

Я тоже отказался от ордена Александра Невского!.. небольшая сносочка - меня, конечно, не собирались и не собираются награждать, но я так, к слову)))
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  Zoggyla 18.06.2022 в 16:02:49   # 799198
Цитата: walker от 18.06.2022 07:49:38
Токаев отказался от ордена Александра Невского.
Поступок адекватного человека!
Срешь по-тихому, плюсик тебе.
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  Hairless 18.06.2022 в 18:26:58   # 799200
Цитата: Zoggyla от 18.06.2022 10:02:49
Цитата: walker от 18.06.2022 07:49:38
Токаев отказался от ордена Александра Невского.
Поступок адекватного человека!
Срешь по-тихому, плюсик тебе.

"Ложечки-то нашли, но осадочек остался!"(с)
Да и ответил он не "в лицо Путину", а на вопрос корреспондента.
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  Софруджу 18.06.2022 в 18:35:27   # 799201
Цитата: walker от 18.06.2022 07:49:38
Токаев отказался от ордена Александра Невского.
Поступок адекватного человека!


Вообще-то, надо новость сообщать до конца. Токаев объявил, что на посту президента не будет принимать никаких орденов: ни отечественных, ни иностранных. И до российского он уже отказался от киргизского. Молодец, можно уважать за это. А вот новость подать так, что, дескать, это демарш против России, могут только местные нацики, вроде Уолкера. Хотя я б на месте России сейчас никому орденов не предлагал бы - чтобы никого не ставить в неоднозначное положение
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  walker 18.06.2022 в 20:25:09   # 799203
== Хотя я б на месте России сейчас никому орденов не предлагал бы==
А там орденами награждают Моторол всяких. Да уж, в одном ряду с такими вот «героями» это как надо опуститься?!
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  walker 18.06.2022 в 20:30:28   # 799204
Какая радость у пророссийских тут: Токаеву, мол, и не предлагали. Так пургомет Песков сказал и точка.
А пресс-служба Акорды, конечно же, врет.
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  walker 18.06.2022 в 20:40:41   # 799205
Цитата: Zoggyla от 18.06.2022 10:02:49
Цитата: walker от 18.06.2022 07:49:38
Токаев отказался от ордена Александра Невского.
Поступок адекватного человека!
Срешь по-тихому, плюсик тебе.

А где срач-то? Факт отказа есть? Есть. Это поступок адекватного человека? Да.
И в чем проблема?
Пусть орденами Путин награждает Кадырова, Пушилина, Кеосаяна, Патрушева, Сечина и прочих достойных.
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  walker 18.06.2022 в 21:57:09   # 799206
== местные нацики, вроде Уолкера==

Казахам советует пасти в степи Баранов Софруджу, а местный нацик это уокер))
Такому пиз.ежу проходят специальное обучение наверное.
Путин, Песков, Соловьев такие курсы наверняка на «отлично» окончили. Вот и Софруджу не лыком шит, как оказалось.
Или это национальная особенность?
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