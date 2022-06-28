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Политика
Подрядчика пролоббированного мужем Назарбаевой ГПЗ на Кашагане передают в госсобственность
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danilov 29 Июня 2022 в 09:39:18
Строящую газоперерабатывающий завод (ГПЗ) на Кашагане компанию ТОО «GPC Investment» передают в государственную собственность, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Принять предложение ТОО «Tau Bereke Group» о передаче в республиканскую собственность 100 процентов долей участия в уставном капитале ТОО «GPC Investment» по договору дарения», - говорится в постановлении правительства.

Отмечается, что компания GPC Investment является оператором проекта «Строительство газоперерабатывающего завода мощностью 1,15 млрд кубометров на базе сырья месторождения Кашаган».

«В связи с тем, что частный инвестор отказался продолжать реализацию проекта компания «GPC Investment» будет передана на баланс АО «НК «QazaqGaz». В свою очередь, это позволит повысить обеспеченность внутреннего рынка товарным и сжиженным газом по доступной для населения цене, а также своевременно реализовать проект строительства завода», - сказано в сообщении.

Отметим, что строительство самого ГПЗ, по данным ряда источников, в бытность главой QazaqGaz («КазТрансГаз») пролоббировал Кайрат Шарипбаев – муж бывшего депутата мажилиса Дариги Назарбаевой. Ранее КазТАГ сообщал, что данный завод хотят достроить за государственный счет.

https://kaztag.kz/ru/news/podryadchika-prolobbirovannogo-muzhem-nazarbaevoy-gpz-na-kashagane-peredayut-v-gossobstvennost
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