«Казахстанские АЭС» подписали меморандум с корейским поставщиком ядерных технологий

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danilov 29 Июня 2022 в 09:44:15
«28 июня в ЮжнойКорее, в городе Сеул состоялась встреча между казахстанской делегацией во главе с вице-министром энергетики Жандосом Нурмаганбетовым и представителями министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, а также поставщиком ядерных технологий – компанией Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP). В ходе встречи между ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» и KHNP подписан меморандум о взаимопонимании в области развития атомной энергетики», - говорится в сообщении во вторник.
Казахстанская сторона ожидает, что подписание данного меморандума будет способствовать укреплению стратегического партнерства между Казахстаном и Южной Кореей в сфере развития атомной энергии.
«Южнокорейская компания KHNP является дочерней организацией KEPCO, которая владеет и управляет 24 АЭС Южной Кореи. KHNP занимает третье место в мире по мощности АЭС и предоставляет услуги от разработки технико-экономических обоснований и технической помощи по модификации и усовершенствованию конструкций станций до строительства и эксплуатации АЭС. В настоящее время KHNP реализует проект по строительству четырех энергоблоков АЭС Барака в Объединенных Арабских Эмиратах с реакторами APR-1400, два из которых введены в эксплуатацию в 2020-2021 годах», - уточнили в минэнерго Казахстана.
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