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Политика
"Сахалин Энерджи" переходит в госсобственность
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GoodZone 01 Июля 2022 в 08:48:04
Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в топливо-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств.
По этом указу все права и обязанности «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», которая работает на основе соглашения о разделе продукции, перейдут созданной правительством компании. Имущество «Сахалин Энерджи» переходит в собственность Российской Федерации и передается в безвозмездное пользование созданной правительством компании.
Акционеры «Сахалин Энерджи»:
ПАО «Газпром» (50% акций плюс одна акция);
концерн «Шелл» (27,5% акций минус одна акция);
группа компаний «Мицуи» (12,5% акций);
группа компаний «Мицубиси» (10% акций).
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