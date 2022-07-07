Минэнерго: Казахстанская нефть по системе КТК через Россию экспортируется в штатном режиме

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danilov 07 Июля 2022 в 14:14:56
«Консорциум уже ведет работу с соответствующими государственными органами и ведомствами Российской Федерации по устранению документарных нарушений, указанных в предписании Ространснадзора. В настоящее время экспорт казахстанской нефти через трубопроводную систему АО «КТК-Р» осуществляется в штатном режиме», - сообщили в минэнерго Казахстана в четверг.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пастафариан 07.07.2022 в 16:25:42 # 799924
Цитата: старик от 07.07.2022 08:54:20
Закончилась паника?
Закончилась паника?
Издеваетесь?
Цитата: старик от 07.07.2022 08:54:20
Закончилась паника?
Закончилась паника?
интересно, как договорились? какае уступки?