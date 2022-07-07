 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Минэнерго: Казахстанская нефть по системе КТК через Россию экспортируется в штатном режиме
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 07 Июля 2022 в 14:14:56
Казахстанская нефть по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) через Россию экспортируется в штатном режиме, сообщает пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

«Консорциум уже ведет работу с соответствующими государственными органами и ведомствами Российской Федерации по устранению документарных нарушений, указанных в предписании Ространснадзора. В настоящее время экспорт казахстанской нефти через трубопроводную систему АО «КТК-Р» осуществляется в штатном режиме», - сообщили в минэнерго Казахстана в четверг.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 07.07.2022 в 14:54:20   # 799918
Закончилась паника?
поощрить (1) | покарать
  Пастафариан 07.07.2022 в 16:25:42   # 799924
поощрить (1) | покарать
  troll 07.07.2022 в 17:54:39   # 799925
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь