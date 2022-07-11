«Газпром» остановил поставки газа по «Северному потоку»

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danilov 11 Июля 2022 в 14:14:38
Россия анонсировала паузу в работе трубопровода в начале июля. Поставки остановили из-за проведения плановых ремонтных работ, сообщала Nord Stream AG. Она утверждала, что график был согласован и скоординирован «с партнерами по транспортировке газа выше и ниже по потоку», сообщает Forbes.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пастафариан 11.07.2022 в 15:56:43 # 800081
Цитата: Пастафариан от 11.07.2022 09:56:43Ну как так то без вас они решили этот важнейший вопрос!!Непорядок!!!
А я даже и не знал какого числа у них техобслуживания на газопроводе в Европу «Северный поток»
А я даже и не знал какого числа у них техобслуживания на газопроводе в Европу «Северный поток»
Великий геостратег опять всех переиграл в многоходовочках.
А не подскажете когда СП-2 запустили, я этот момент как-то упустил. Да и на счет "многоходовочки" все сто раз проговорено - плановое техническое обслуживание, о нем все знали за год вперед, но почему-то для европы это стало "полной неожиданностью". Ну так кто виноват, хотя о чем это я, все же знают кто виноват во всем что происходит на Земле.
не подскажете когда СП-2 запустили
Он умер, толком не родившись..
Цитата: Мура45 от 11.07.2022 10:51:39
Техобслуживание, а далее снижение поставок, вплоть до полной остановки СП-1 и СП-2.
Великий геостратег опять всех переиграл в многоходовочках.
Техобслуживание, а далее снижение поставок, вплоть до полной остановки СП-1 и СП-2.
Великий геостратег опять всех переиграл в многоходовочках.
Cогласен на 300
Великий геостратег опять всех переиграл в многоходовочках.[/quot
А где он проиграл?? Газа да меньше, но цены выше и это факт. Осенью очередь будет из этих друзей галстуки рвать и в дружбе кляться будут Типа бес попутал, прости Вова дай газу.)))
За русофобию будут платить, дорога она им встанет
Осенью очередь будет из этих друзей галстуки рвать и в дружбе кляться будут
Да ни хера никакой очереди не будет. Перекантуются зиму, диверсифицируют поставки, а СП-1 и СП-2 пойдут вслед за русским кораблём.
Сивый мерин на жи-20 говорил, типа, что никого не просил с ним фотаться, а, на самом деле, от него, попросту, шарахались, как от прокажённого.
И точно так же будут относиться и к декоммунизатору.
А где он проиграл??
Он проиграл ещё 24.02.2022. И проиграл он абсолютно всё и всем.
Цитата: Мура45 от 11.07.2022 17:17:57
Quote:
Он проиграл ещё 24.02.2022. И проиграл он абсолютно всё и всем.
Quote:
А где он проиграл??
Он проиграл ещё 24.02.2022. И проиграл он абсолютно всё и всем.
Вангуешь или мечтаешь?
Цитата: GoodZone от 11.07.2022 17:20:18
Вангуешь или мечтаешь?
Цитата: Мура45 от 11.07.2022 17:17:57
Quote:
Он проиграл ещё 24.02.2022. И проиграл он абсолютно всё и всем.
Quote:
А где он проиграл??
Он проиграл ещё 24.02.2022. И проиграл он абсолютно всё и всем.
Вангуешь или мечтаешь?
Самый обычный прогноз простого обывателя, не обремененного "самой правдивой информацией" от российской пропаганды. Конец неотвратим и даже веселый смайлик не поможет.
Quote:
Россия выключила главный газопровод в Европу. Пока временно, но ЕС боится, что навсегда https://www.bbc.com/russian/features-62055976
11 июля 2022, 01:52 GMT
Европа экономит. Бассейны не греют воду, аквапарки закрываются
Россия сократила поставки газа в Европу до исторического минимума: утром в понедельник "Газпром" перекрыл главный маршрут - трубопровод "Северный поток" в Германию по дну Балтийского моря. Пока на 10-дневную профилактику, однако Европа опасается, что навсегда, и готовится к худшему.
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"Ситуация очень серьезная, и кризис может еще усилиться. Не исключено, что Россия продолжит сокращать поставки газа", - признала незадолго до профилактики "Северного потока" еврокомиссар Кадри Симсон.
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Германия - промышленный мотор Европы - покупает в России треть газа. Блокада обернется убытками в 200 млрд евро до конца года
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Если Россия полностью отключит газ, спад экономической активности в Германии может достичь 13%, пришли к выводу экономисты Prognos, нанятые баварской ассоциацией промышленников vbw. С учетом посредников и поставщиков, общий ущерб они оценили почти в 200 млрд евро только во втором полугодии 2022 года.
Пострадают не только флагманская автомобильная промышленность, но и производство стекла, керамики и еды, а также сталелитейная и текстильная отрасли. Более 5 млн человек могут лишиться работы.
...
11 июля 2022, 01:52 GMT
Европа экономит. Бассейны не греют воду, аквапарки закрываются
Россия сократила поставки газа в Европу до исторического минимума: утром в понедельник "Газпром" перекрыл главный маршрут - трубопровод "Северный поток" в Германию по дну Балтийского моря. Пока на 10-дневную профилактику, однако Европа опасается, что навсегда, и готовится к худшему.
В Германии уже нормируют горячую воду и приглушают фонари, а Европа в целом собирается объявить о чрезвычайных мерах - теперь совместно, а не на уровне отдельных стран. План появится на этой неделе.
"Ситуация очень серьезная, и кризис может еще усилиться. Не исключено, что Россия продолжит сокращать поставки газа", - признала незадолго до профилактики "Северного потока" еврокомиссар Кадри Симсон.
...
Германия - промышленный мотор Европы - покупает в России треть газа. Блокада обернется убытками в 200 млрд евро до конца года
...
Если Россия полностью отключит газ, спад экономической активности в Германии может достичь 13%, пришли к выводу экономисты Prognos, нанятые баварской ассоциацией промышленников vbw. С учетом посредников и поставщиков, общий ущерб они оценили почти в 200 млрд евро только во втором полугодии 2022 года.
Пострадают не только флагманская автомобильная промышленность, но и производство стекла, керамики и еды, а также сталелитейная и текстильная отрасли. Более 5 млн человек могут лишиться работы.
...
а, на самом деле, от него, попросту, шарахались, как от прокажённого.Может и шарахались, только кто шарахался? А те самые которые не стесняясь порвали на портянки с десяток суверенных стран, загубив несколько миллионов человек. Детей и женщин в том числе, что конечно же в глазах "мировой общественности" их положительно характеризует. Те, на ком нет людской крови не шарахались. А пидорам вроде Канады, Франции, Германии, Италии и пр. я бы уже лет десять назад не подавал бы руки, чтобы не испачкаться в дерьме и крови.