КТК продолжит работу

Цитата: Walter от

Как только заговорили об альтернативных путях транспортировки, сразу заднюю включили. Как только заговорили об альтернативных путях транспортировки, сразу заднюю включили.

- как ожидаемо, глупости не говорите!РФ так же не выгодно терять доход от продажи через КТК, особенно сейчас. Получать инвест доход с продажи через КТК желающих много, а чуть что случись платить не хотят,и альтернативу ищут. За последний инцидент летом 2021 года (был разлив нефти), - год тянули, не удивление, что в этот раз будут платить. Тем более представители из РК были и год назад и сейчас. Только в конце июня текущего года было принято решение об оплате прошлого штрафа 5,3 миллиарда руб. за загрязнение Черного моря, прибрежный район территории РФ.