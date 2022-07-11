КТК продолжит работу

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danilov 11 Июля 2022 в 15:45:27
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Walter от 11.07.2022 09:58:57@Walter - как ожидаемо, глупости не говорите!
Как только заговорили об альтернативных путях транспортировки, сразу заднюю включили.
Как только заговорили об альтернативных путях транспортировки, сразу заднюю включили.
РФ так же не выгодно терять доход от продажи через КТК, особенно сейчас. Получать инвест доход с продажи через КТК желающих много, а чуть что случись платить не хотят,и альтернативу ищут. За последний инцидент летом 2021 года (был разлив нефти), - год тянули, не удивление, что в этот раз будут платить. Тем более представители из РК были и год назад и сейчас. Только в конце июня текущего года было принято решение об оплате прошлого штрафа 5,3 миллиарда руб. за загрязнение Черного моря, прибрежный район территории РФ.
Цитата: Lukas от 11.07.2022 11:27:20
РФ так же не выгодно терять доход от продажи через КТК, особенно сейчас. Получать инвест доход с продажи через КТК желающих много, а чуть что случись платить не хотят,и альтернативу ищут. За последний инцидент летом 2021 года (был разлив нефти), - год тянули, не удивление, что в этот раз будут платить. Тем более представители из РК были и год назад и сейчас. Только в конце июня текущего года было принято решение об оплате прошлого штрафа 5,3 миллиарда руб. за загрязнение Черного моря, прибрежный район территории РФ.
Цитата: Walter от 11.07.2022 09:58:57@Walter - как ожидаемо, глупости не говорите!
Как только заговорили об альтернативных путях транспортировки, сразу заднюю включили.
Как только заговорили об альтернативных путях транспортировки, сразу заднюю включили.
РФ так же не выгодно терять доход от продажи через КТК, особенно сейчас. Получать инвест доход с продажи через КТК желающих много, а чуть что случись платить не хотят,и альтернативу ищут. За последний инцидент летом 2021 года (был разлив нефти), - год тянули, не удивление, что в этот раз будут платить. Тем более представители из РК были и год назад и сейчас. Только в конце июня текущего года было принято решение об оплате прошлого штрафа 5,3 миллиарда руб. за загрязнение Черного моря, прибрежный район территории РФ.
Не усердствуй и с темы не перепрыгивай. Всё равно Казахстан свалит с КТК. Включи критическое мышление если оно у тебя конечно есть.
Цитата: Walter от 11.07.2022 11:35:46
Не усердствуй и с темы не перепрыгивай. Всё равно Казахстан свалит с КТК. Включи критическое мышление если оно у тебя конечно есть.
Цитата: Lukas от 11.07.2022 11:27:20
РФ так же не выгодно терять доход от продажи через КТК, особенно сейчас. Получать инвест доход с продажи через КТК желающих много, а чуть что случись платить не хотят,и альтернативу ищут. За последний инцидент летом 2021 года (был разлив нефти), - год тянули, не удивление, что в этот раз будут платить. Тем более представители из РК были и год назад и сейчас. Только в конце июня текущего года было принято решение об оплате прошлого штрафа 5,3 миллиарда руб. за загрязнение Черного моря, прибрежный район территории РФ.
Цитата: Walter от 11.07.2022 09:58:57@Walter - как ожидаемо, глупости не говорите!
Как только заговорили об альтернативных путях транспортировки, сразу заднюю включили.
Как только заговорили об альтернативных путях транспортировки, сразу заднюю включили.
РФ так же не выгодно терять доход от продажи через КТК, особенно сейчас. Получать инвест доход с продажи через КТК желающих много, а чуть что случись платить не хотят,и альтернативу ищут. За последний инцидент летом 2021 года (был разлив нефти), - год тянули, не удивление, что в этот раз будут платить. Тем более представители из РК были и год назад и сейчас. Только в конце июня текущего года было принято решение об оплате прошлого штрафа 5,3 миллиарда руб. за загрязнение Черного моря, прибрежный район территории РФ.
Не усердствуй и с темы не перепрыгивай. Всё равно Казахстан свалит с КТК. Включи критическое мышление если оно у тебя конечно есть.
Не вам и не мне решать, кому и куда сваливать. Ответил как раз по теме.
Учите мат. часть детальнее, иначе на лицо одно поверхностное мышление.
Цитата: Walter от 11.07.2022 11:35:46
Не усердствуй и с темы не перепрыгивай. Всё равно Казахстан свалит с КТК. Включи критическое мышление если оно у тебя конечно есть.
Цитата: Lukas от 11.07.2022 11:27:20
РФ так же не выгодно терять доход от продажи через КТК, особенно сейчас. Получать инвест доход с продажи через КТК желающих много, а чуть что случись платить не хотят,и альтернативу ищут. За последний инцидент летом 2021 года (был разлив нефти), - год тянули, не удивление, что в этот раз будут платить. Тем более представители из РК были и год назад и сейчас. Только в конце июня текущего года было принято решение об оплате прошлого штрафа 5,3 миллиарда руб. за загрязнение Черного моря, прибрежный район территории РФ.
Цитата: Walter от 11.07.2022 09:58:57@Walter - как ожидаемо, глупости не говорите!
Как только заговорили об альтернативных путях транспортировки, сразу заднюю включили.
Как только заговорили об альтернативных путях транспортировки, сразу заднюю включили.
РФ так же не выгодно терять доход от продажи через КТК, особенно сейчас. Получать инвест доход с продажи через КТК желающих много, а чуть что случись платить не хотят,и альтернативу ищут. За последний инцидент летом 2021 года (был разлив нефти), - год тянули, не удивление, что в этот раз будут платить. Тем более представители из РК были и год назад и сейчас. Только в конце июня текущего года было принято решение об оплате прошлого штрафа 5,3 миллиарда руб. за загрязнение Черного моря, прибрежный район территории РФ.
Не усердствуй и с темы не перепрыгивай. Всё равно Казахстан свалит с КТК. Включи критическое мышление если оно у тебя конечно есть.
Куда интересно нам валить?
Цитата: СССР от 11.07.2022 12:17:12
Куда интересно нам валить?
Цитата: Walter от 11.07.2022 11:35:46
Не усердствуй и с темы не перепрыгивай. Всё равно Казахстан свалит с КТК. Включи критическое мышление если оно у тебя конечно есть.
Цитата: Lukas от 11.07.2022 11:27:20
РФ так же не выгодно терять доход от продажи через КТК, особенно сейчас. Получать инвест доход с продажи через КТК желающих много, а чуть что случись платить не хотят,и альтернативу ищут. За последний инцидент летом 2021 года (был разлив нефти), - год тянули, не удивление, что в этот раз будут платить. Тем более представители из РК были и год назад и сейчас. Только в конце июня текущего года было принято решение об оплате прошлого штрафа 5,3 миллиарда руб. за загрязнение Черного моря, прибрежный район территории РФ.
Цитата: Walter от 11.07.2022 09:58:57@Walter - как ожидаемо, глупости не говорите!
Как только заговорили об альтернативных путях транспортировки, сразу заднюю включили.
Как только заговорили об альтернативных путях транспортировки, сразу заднюю включили.
РФ так же не выгодно терять доход от продажи через КТК, особенно сейчас. Получать инвест доход с продажи через КТК желающих много, а чуть что случись платить не хотят,и альтернативу ищут. За последний инцидент летом 2021 года (был разлив нефти), - год тянули, не удивление, что в этот раз будут платить. Тем более представители из РК были и год назад и сейчас. Только в конце июня текущего года было принято решение об оплате прошлого штрафа 5,3 миллиарда руб. за загрязнение Черного моря, прибрежный район территории РФ.
Не усердствуй и с темы не перепрыгивай. Всё равно Казахстан свалит с КТК. Включи критическое мышление если оно у тебя конечно есть.
Куда интересно нам валить?
Не валить а свалить. С КТК если читать умеешь. На другие пути реализации нефти
Цитата: Lukas от 11.07.2022 11:41:58
Не вам и не мне решать, кому и куда сваливать. Ответил как раз по теме.
Учите мат. часть детальнее, иначе на лицо одно поверхностное мышление.
Цитата: Walter от 11.07.2022 11:35:46
Не усердствуй и с темы не перепрыгивай. Всё равно Казахстан свалит с КТК. Включи критическое мышление если оно у тебя конечно есть.
Цитата: Lukas от 11.07.2022 11:27:20
РФ так же не выгодно терять доход от продажи через КТК, особенно сейчас. Получать инвест доход с продажи через КТК желающих много, а чуть что случись платить не хотят,и альтернативу ищут. За последний инцидент летом 2021 года (был разлив нефти), - год тянули, не удивление, что в этот раз будут платить. Тем более представители из РК были и год назад и сейчас. Только в конце июня текущего года было принято решение об оплате прошлого штрафа 5,3 миллиарда руб. за загрязнение Черного моря, прибрежный район территории РФ.
Цитата: Walter от 11.07.2022 09:58:57@Walter - как ожидаемо, глупости не говорите!
Как только заговорили об альтернативных путях транспортировки, сразу заднюю включили.
Как только заговорили об альтернативных путях транспортировки, сразу заднюю включили.
РФ так же не выгодно терять доход от продажи через КТК, особенно сейчас. Получать инвест доход с продажи через КТК желающих много, а чуть что случись платить не хотят,и альтернативу ищут. За последний инцидент летом 2021 года (был разлив нефти), - год тянули, не удивление, что в этот раз будут платить. Тем более представители из РК были и год назад и сейчас. Только в конце июня текущего года было принято решение об оплате прошлого штрафа 5,3 миллиарда руб. за загрязнение Черного моря, прибрежный район территории РФ.
Не усердствуй и с темы не перепрыгивай. Всё равно Казахстан свалит с КТК. Включи критическое мышление если оно у тебя конечно есть.
Не вам и не мне решать, кому и куда сваливать. Ответил как раз по теме.
Учите мат. часть детальнее, иначе на лицо одно поверхностное мышление.
А я не решаю я тебе бессмысленному пишу как будет . А так оно и будет.
Цитата: Skype от 11.07.2022 16:58:47
А сколько казахстанской нефти проходит через этот маршрут??? Есть цифры реальные, а то говорят что нефть принадлежит шеврону и др. Лень искать, а тут экспертов ваго
А сколько казахстанской нефти проходит через этот маршрут??? Есть цифры реальные, а то говорят что нефть принадлежит шеврону и др. Лень искать, а тут экспертов ваго
Если немного подождать, то радыво ща надыбает и накладёт
Всё равно Казахстан свалит с КТК.
Не так всё просто. Там есть доли компаний из недружественных рашке стран.
Если она конфискует их доли в ответ на нефтяное эмбарго, тогда придётся свалить, но за это можно забрать долю в трубе рашка-КНР. Там рашкин объём около 10 млн тонн в год с перспективой увеличения.
А эти вот метания "закроем-откроем", запретим-разрешим" это не от большого ума и фактически показатель слабости.
Цитата: walker от 11.07.2022 17:20:45
Безвыходных ситуаций не бывает. Ну перекроет Россия КТК. Будут превентивные меры, поиск альтернативных путей и т.д.
А эти вот метания "закроем-откроем", запретим-разрешим" это не от большого ума и фактически показатель слабости.
Безвыходных ситуаций не бывает. Ну перекроет Россия КТК. Будут превентивные меры, поиск альтернативных путей и т.д.
А эти вот метания "закроем-откроем", запретим-разрешим" это не от большого ума и фактически показатель слабости.
Это анало-говне-тная много-ходов-очка
Географическое недоразумение или проклятие: какой нефтяной маршрут выберет Казахстан https://ulysmedia.kz/analitika/9299-geograficheskoe-nedorazumenie-ili-prokliatie-kakoi-neftianoi-marshrut-vyberet-kazakhstan/
Курманов Байтас
Сегодня, 08:00
...
Новое – это не совсем забытое старое
В 1990-х очень много говорил о нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан. Его, кстати, и тогда рассматривали как альтернатива российскому маршруту. Кто-то из британских наблюдателей говорил, что нефтепровод станет «воронкой, через которую будет высосано влияние России в каспийском регионе. Возможно, так бы и получилось, если бы на шельфе в нулевые годы началась действительно очень масштабная добыча нефти. Сейчас казахстанской нефти по нему прокачивается немного, ресурсы у нефтепровода есть, и, казалось бы, это самая перспективная альтернатива. Но, к сожалению, всё не так просто. Бакинские нефтяные терминалы от наших центров нефтедобычи совсем недалеко, но как до них дотянуться? Нужно серьезно расширять нашу нефтеналивную инфраструктуру, нужен большой танкерный флот. Каспийское море мелкое, не для супертанкеров, нужно много нефтеперевозчиков с малой осадкой. Чтобы они появились, необходимы инвестиции, время и судостроительные мощности, которых у Казахстана нет. И ещё у страны нет опыта, нет специалистов ни в судостроении, ни в организации морских перевозок. Зато есть серьезное подорожание металла.
И вот тут винить некого, с «нулевых» говорилось о необходимости запускать свое, серьёзное судостроение. Было время, были деньги… Весной этого года об этой идее вновь вспомнили. Получится ли что-то на этот раз? В любом случае, решение этой задачи не быстрое.
Радикально изменить ситуацию мог бы подводный нефтепровод, и о нём тоже много говорилось двадцать лет назад, но это очень сложный проект с экологической, технической и, особенно, с политической точки зрения.
...
Курманов Байтас
Сегодня, 08:00
...
Новое – это не совсем забытое старое
В 1990-х очень много говорил о нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан. Его, кстати, и тогда рассматривали как альтернатива российскому маршруту. Кто-то из британских наблюдателей говорил, что нефтепровод станет «воронкой, через которую будет высосано влияние России в каспийском регионе. Возможно, так бы и получилось, если бы на шельфе в нулевые годы началась действительно очень масштабная добыча нефти. Сейчас казахстанской нефти по нему прокачивается немного, ресурсы у нефтепровода есть, и, казалось бы, это самая перспективная альтернатива. Но, к сожалению, всё не так просто. Бакинские нефтяные терминалы от наших центров нефтедобычи совсем недалеко, но как до них дотянуться? Нужно серьезно расширять нашу нефтеналивную инфраструктуру, нужен большой танкерный флот. Каспийское море мелкое, не для супертанкеров, нужно много нефтеперевозчиков с малой осадкой. Чтобы они появились, необходимы инвестиции, время и судостроительные мощности, которых у Казахстана нет. И ещё у страны нет опыта, нет специалистов ни в судостроении, ни в организации морских перевозок. Зато есть серьезное подорожание металла.
И вот тут винить некого, с «нулевых» говорилось о необходимости запускать свое, серьёзное судостроение. Было время, были деньги… Весной этого года об этой идее вновь вспомнили. Получится ли что-то на этот раз? В любом случае, решение этой задачи не быстрое.
Радикально изменить ситуацию мог бы подводный нефтепровод, и о нём тоже много говорилось двадцать лет назад, но это очень сложный проект с экологической, технической и, особенно, с политической точки зрения.
...
Пы.Сы. Антироссийским "патриотам" любое море по колено. )
Их бы активность на благо Родины в реальных делах, а не психических атаках на инакомыслящих с топчана...