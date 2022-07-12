МИД Узбекистана: Иран будет принят в ШОС в текущем году

Цитата: walker от

Конец неотвратим и даже веселый смайлик не поможет. Конец неотвратим и даже веселый смайлик не поможет.

Я уже писал ему, что он палит свою раздраженность, прикрываясь под этим смайлом. А ему все невдомек.Поначалу, он обращался ко всем на Вы, а потом перешел Ты. Это первый признак раздраженности. Скоро начнет переходить на личности и материться. Это будет вторым признаком.Вон, ал, к примеру, тоже поначалу вел себя прилично. А в конце стал позолять себе маты и опустился до того, что во время своего бана начал создавать клоны аккаунтов своих оппонентов и кидать в личку сообщения сотнями. Вот это был психоз.Гудзон, я кучу оппонентов доводил до истерики. И я знаю что означают твои "веселые" смайлы. Не пались.