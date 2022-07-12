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Политика
МИД Узбекистана: Иран будет принят в ШОС в текущем году
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danilov 12 Июля 2022 в 10:59:44
Иран войдет в состав Шанхайской организации сотрудничества в текущем году, в ходе саммита объединения в Самарканде будет подписан соответствующий меморандум об обязательствах страны как члена ШОС. Об этом сообщил и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

По его словам, в текущем году под председательством Узбекистана в ШОС примут Иран, который является страной-наблюдателем объединения. "В Самарканде также будет подписан меморандум об обязательствах Ирана как члена ШОС", - приводит РИА Новости заявление Норова.

Кроме того, как отметил дипломат, в ходе предстоящего саммита ШОС будет начата процедура по приему в ШОС Беларуси. По его словам, соответствующая заявка республикой на вступление в организацию подана, а предложение уже направлено странам-членам.

"Сегодня это обращение Беларуси направлено странам-членам. И если будет принято общее решение, а я думаю, так и будет, на Самаркандском саммите будет принято решение о том, чтобы начать процедуры о включении в члены ШОС Беларуси", - указал Норов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  walker 12.07.2022 в 11:49:57   # 800161
Компашка стран-участниц так себе. Аки петушки горячие.
То кыргызы с таджиками стреляются, то индусы с паками, то индусы с китайцами что-то не поделят.
Тут еще иранцы с белорусами ломятся.
Пора технично и дипломатично съё.ывать от них.
“Отдайте шапку и пальто, еб.л я ваши именины”
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  Ал 12.07.2022 в 12:18:13   # 800164
В союзниках у США Саудовская Аравия и Катар. Недавно Саудовская Аравия Катару "кислород" за сферу влияния перекрывала.

То Турция с Саудитами что-то не поделят, то Турция в Ирак без спроса войска введет.

Компашка стран-участниц так себе. Аки петушки горячие.
Пора технично и дипломатично съё.ывать от них.
“Отдайте шапку и пальто, еб.л я ваши именины” ©
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  walker 12.07.2022 в 12:35:00   # 800166
В ШОСе одна Россия стОит того, чтобы чураться этой оргагизации и плеваться.
Единственное что сдерживает от полного разрыва, это географическое положение с протяженными общими границами.
Бывает такое и в жизни: всё бы ничего, да сосед неадекват. Если в быту можно сменить адрес, а в случае с Россией и Китаем приходится проявлять незаурядную дипломатическую изворотливость.
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  GoodZone 12.07.2022 в 12:43:41   # 800167
Цитата: walker от 12.07.2022 06:35:00
В ШОСе одна Россия стОит того, чтобы чураться этой оргагизации и плеваться.
Единственное что сдерживает от полного разрыва, это географическое положение с протяженными общими границами.
Бывает такое и в жизни: всё бы ничего, да сосед неадекват. Если в быту можно сменить адрес, а в случае с Россией и Китаем приходится проявлять незаурядную дипломатическую изворотливость.

Тебя спросить забыли .
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  Ал 12.07.2022 в 12:48:30   # 800168
"Адекватному эксперту" не помешало бы еще одного "адекватного" соседа вспомнить, у которого до сих пор выявленные убийцы Шеремета и Бузины на воле, и при этом "подорвавшийся" на нацистких и антисемитских высказываниях не какой-то мелкий чин, а целый генконсул продолжает работу.

Причем пришедший на смену находящемуся до президенства под следствием в пидозре коррупции Порошенко, пропагандирующий западные ценности Зеленский на несколько оппозиционных СМИ санкции наложил.

После начала "спецоперации" в ней вообще ввели полную цензуру, так что критику по отношению к власти оппозиционные СМИ могут высказать лишь на внешних площадках.

В последнее время под предлогом оправдания российской агрессии без суда и следствия и даже без предъявления обвинений сограждан закрывают и даже похищают, о чем правозащитники, но не власти западных стран и их продажных СМИ внимание обратили. К примеру, недавно критикующего бандеровщину поэта без предъявления обвинений СБУ втихаря заскипали и с тех пор о нем ни слуху, ни духу нет.

Но, раз западные СМИ про это не говорят, то этого по понятиям ставящего свой статус выше "пришлых" "адекватного" нациста не существует...
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  Templar 12.07.2022 в 13:06:56   # 800170
Цитата: Templar от 11.07.2022 23:32:31
Цитата: walker от 11.07.2022 17:29:59
Конец неотвратим и даже веселый смайлик не поможет.

Я уже писал ему, что он палит свою раздраженность, прикрываясь под этим смайлом. А ему все невдомек.

Поначалу, он обращался ко всем на Вы, а потом перешел Ты. Это первый признак раздраженности. Скоро начнет переходить на личности и материться. Это будет вторым признаком.

Вон, ал, к примеру, тоже поначалу вел себя прилично. А в конце стал позолять себе маты и опустился до того, что во время своего бана начал создавать клоны аккаунтов своих оппонентов и кидать в личку сообщения сотнями. Вот это был психоз.

Гудзон, я кучу оппонентов доводил до истерики. И я знаю что означают твои "веселые" смайлы. Не пались.

Что, GonDone, удар ниже пояса?
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  Ал 12.07.2022 в 13:26:46   # 800174
Quote:
- Чем уже взгляд и ниже рост
- Тем громче лай и выше хвост.

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