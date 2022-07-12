МИД Узбекистана: Иран будет принят в ШОС в текущем году

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danilov 12 Июля 2022 в 10:59:44
По его словам, в текущем году под председательством Узбекистана в ШОС примут Иран, который является страной-наблюдателем объединения. "В Самарканде также будет подписан меморандум об обязательствах Ирана как члена ШОС", - приводит РИА Новости заявление Норова.
Кроме того, как отметил дипломат, в ходе предстоящего саммита ШОС будет начата процедура по приему в ШОС Беларуси. По его словам, соответствующая заявка республикой на вступление в организацию подана, а предложение уже направлено странам-членам.
"Сегодня это обращение Беларуси направлено странам-членам. И если будет принято общее решение, а я думаю, так и будет, на Самаркандском саммите будет принято решение о том, чтобы начать процедуры о включении в члены ШОС Беларуси", - указал Норов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
То кыргызы с таджиками стреляются, то индусы с паками, то индусы с китайцами что-то не поделят.
Тут еще иранцы с белорусами ломятся.
Пора технично и дипломатично съё.ывать от них.
“Отдайте шапку и пальто, еб.л я ваши именины”
То Турция с Саудитами что-то не поделят, то Турция в Ирак без спроса войска введет.
Компашка стран-участниц так себе. Аки петушки горячие.
Пора технично и дипломатично съё.ывать от них.
“Отдайте шапку и пальто, еб.л я ваши именины” ©
Единственное что сдерживает от полного разрыва, это географическое положение с протяженными общими границами.
Бывает такое и в жизни: всё бы ничего, да сосед неадекват. Если в быту можно сменить адрес, а в случае с Россией и Китаем приходится проявлять незаурядную дипломатическую изворотливость.
Цитата: walker от 12.07.2022 06:35:00
В ШОСе одна Россия стОит того, чтобы чураться этой оргагизации и плеваться.
Единственное что сдерживает от полного разрыва, это географическое положение с протяженными общими границами.
Бывает такое и в жизни: всё бы ничего, да сосед неадекват. Если в быту можно сменить адрес, а в случае с Россией и Китаем приходится проявлять незаурядную дипломатическую изворотливость.
В ШОСе одна Россия стОит того, чтобы чураться этой оргагизации и плеваться.
Единственное что сдерживает от полного разрыва, это географическое положение с протяженными общими границами.
Бывает такое и в жизни: всё бы ничего, да сосед неадекват. Если в быту можно сменить адрес, а в случае с Россией и Китаем приходится проявлять незаурядную дипломатическую изворотливость.
Тебя спросить забыли .
Причем пришедший на смену находящемуся до президенства под следствием в пидозре коррупции Порошенко, пропагандирующий западные ценности Зеленский на несколько оппозиционных СМИ санкции наложил.
После начала "спецоперации" в ней вообще ввели полную цензуру, так что критику по отношению к власти оппозиционные СМИ могут высказать лишь на внешних площадках.
В последнее время под предлогом оправдания российской агрессии без суда и следствия и даже без предъявления обвинений сограждан закрывают и даже похищают, о чем правозащитники, но не власти западных стран и их продажных СМИ внимание обратили. К примеру, недавно критикующего бандеровщину поэта без предъявления обвинений СБУ втихаря заскипали и с тех пор о нем ни слуху, ни духу нет.
Но, раз западные СМИ про это не говорят, то этого по понятиям ставящего свой статус выше "пришлых" "адекватного" нациста не существует...
Цитата: Templar от 11.07.2022 23:32:31
Я уже писал ему, что он палит свою раздраженность, прикрываясь под этим смайлом. А ему все невдомек.
Поначалу, он обращался ко всем на Вы, а потом перешел Ты. Это первый признак раздраженности. Скоро начнет переходить на личности и материться. Это будет вторым признаком.
Вон, ал, к примеру, тоже поначалу вел себя прилично. А в конце стал позолять себе маты и опустился до того, что во время своего бана начал создавать клоны аккаунтов своих оппонентов и кидать в личку сообщения сотнями. Вот это был психоз.
Гудзон, я кучу оппонентов доводил до истерики. И я знаю что означают твои "веселые" смайлы. Не пались.
Цитата: walker от 11.07.2022 17:29:59
Конец неотвратим и даже веселый смайлик не поможет.
Конец неотвратим и даже веселый смайлик не поможет.
Я уже писал ему, что он палит свою раздраженность, прикрываясь под этим смайлом. А ему все невдомек.
Поначалу, он обращался ко всем на Вы, а потом перешел Ты. Это первый признак раздраженности. Скоро начнет переходить на личности и материться. Это будет вторым признаком.
Вон, ал, к примеру, тоже поначалу вел себя прилично. А в конце стал позолять себе маты и опустился до того, что во время своего бана начал создавать клоны аккаунтов своих оппонентов и кидать в личку сообщения сотнями. Вот это был психоз.
Гудзон, я кучу оппонентов доводил до истерики. И я знаю что означают твои "веселые" смайлы. Не пались.
Что, GonDone, удар ниже пояса?
- Чем уже взгляд и ниже рост
- Тем громче лай и выше хвост.
- Тем громче лай и выше хвост.