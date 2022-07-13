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Посол КНДР вручил документ о признании ДНР представителю Донецка
Lukas 13 Июля 2022 в 20:33:31
"Посол КНДР Син Хон Чхоль вручил послу ДНР Ольге Макеевой документ о решении правительства Корейской Народно-Демократической Республики признать независимость Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства ДНР.
Украина разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей после того, как та официально признала ДНР и ЛНР.
Ким Чен Ын один из немногих политиков, который х забил на Европу и Америку. Его страна, как и Россия , всю жизнь под санкциями. Нет в стране педерастической заразы . А многовекторный( многожопый) "друг" России Лукашенко так с тоской и смотрит на запад, в надежде что его по плечу похлопают.