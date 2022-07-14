Глава БРИКС заявила о возможном скором расширении

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 14 Июля 2022 в 11:25:03
Ранее глава департамента по международным экономическим делам министерства иностранных дел Китая Ли Кэсинь сообщал, что несколько стран "стучатся в двери" организации: Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина.
Ананд заявила, что во время 14-го саммита лидеров БРИКС, который прошел в виртуальном формате с 23 по 24 июня, этот вопрос обсуждали Китай, Россия и Индия.
"Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире... Я надеюсь, что вступление стран в БРИКС произойдет очень быстро, потому что сейчас все представители ядра объединения заинтересованы в расширении. Так что это будет очень скоро", — пояснила глава форума.
Кроме того, Ананд выразила уверенность, что вступление Турции, Египта и Саудовской Аравии должно пройти быстро, поскольку процесс уже запущен. Однако она уточнила, что присоединение произойдет не единовременно.
Комментарии, по рейтингу, по дате