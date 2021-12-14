Токаев на расширенном заседании правительства

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danilov 14 Июля 2022 в 14:57:28
Расширенное заседание Правительства. Итоги.
Основные приоритетные линии, которые обозначил Глава государства выглядят так:
• запустить национальную товаропроводящую систему к октябрю с сети ОРЦ, а также привлечь заинтересованных инвесторов;
• внедрить новую "льготку" для приобретения сельхозтехники за счет оператора РОП;
• запустить "Цифровую карту семьи" и внедрить "социальный кошелек";
• запустить "окно для инвесторов" - электронный банк данных минеральных ресурсов;
• усовершенствовать систему бюджетного планирования;
• разработать единую систему мониторинга;
• объединить "КазАвтожол" и "Казахавтодор". Создать единую дорожную компанию;
• нарастить темпы по добыче и переработке энергомощностей;
• ускорить подготовку пула инвестпроектов в секторе обрабатывающей промышленности;
• направить высоколиквидные банковские активы на кредитование инвестпроектов.
По итогам заседания, работа Правительства оценена как "средняя".
Выговоры объявлены Бахыту Султанову, Ерболу Карашукееву, Сериккали Брекешеву, а также замечание Багдату Мусину. Как справится Кабмин - вопрос интересный. Но на этот раз, провал не ограничится словесной критикой. Как отметил Президент, при подобном исходе, ряд лиц ожидают кадровые перестановки.
Общая картина обширного президентского плана действий требует колоссальной работы Кабмина, чтобы поднять оценку с "тройки" на балл выше. Процесс трансформации деятельности Правительства будет проходить в сложных геополитических "трясках" и на фоне пульсации внутренних проблем. Но данные изменения необходимы Казахстану.
Подробно
«Инфляция не стоит на месте. Сейчас этот показатель достиг 14,5%, превысив уровень 2015 года», - .
«Международные институты прогнозируют замедление мировой экономики. Соответственно, инфляция может резко возрасти. Мы отмечаем, что региональный кризис продолжается уже давно. Есть даже угроза того, что такая ситуация приведет к глобальной стагнации»
«В целом некоторые виды продуктов сразу подорожали на 80%» на расширенном заседании правительства в четверг.
Он отметил, что наиболее серьезной проблемой является рост инфляции. На рост цен повлияла продовольственная инфляция. Его уровень достиг 19,2%.
«Меры правительства, направленные на стабилизацию цен, оказались малоэффективными. Правительство хочет остановить инфляцию по старинке. И даже тогда он выделяет дополнительные средства из бюджета и корректирует цену лишь искусственно. Иными словами, борьба идет не с причиной высоких цен, а со следствиями».
Президент считает, что должно быть наоборот.
«Правительство переложило всю ответственность на регионы. Они используют административный ресурс и ходят по магазинам, других путей и новых идей нет. Такая работа никогда не была более эффективной. Словом, нет новой позиции, отвечающей закону рынка»
«Сегодня решения о запрете экспорта той или иной продукции принимаются без учета товарного баланса».
По его словам, это приводит либо к дефициту, либо к снижению привлекательности производства необходимых товаров. В итоге эффективность подобных мер резко падает.
«Правительству следует утвердить правила формирования баланса ключевых товаров и самое главное – разработать единую информационную систему мониторинга. Это позволит иметь достоверные данные об остатках продукции для принятия решений»
«Низкую эффективность показывает деятельность стабилизационных фондов. Их воздействие на рынок минимальное. Порой они становятся кормушкой для недобросовестных лиц. С этим надо разобраться. Регулярно выявляются факты бюджетных хищений. Акимы утратили контроль за расходованием государственных средств».
У него также возникают вопросы по поводу того, что правительством предлагается увеличить объем «оборотной схемы» до Т100 млрд.
«Просчитан ли ожидаемый эффект? Логичнее было бы кредитовать не торговые сети, а напрямую производителей. Сейчас не жду ответной реакции правительства. Нужно обдумать конечное решение с точки зрения эффективности»
«Фермерским хозяйствам должна быть предоставлена возможность наладить тесные связи с крупными торговыми сетями. Такая возможность оживит их работу и откроет путь для привлечения инвестиций в отрасль. Необходимо обеспечить беспрепятственный выпуск отечественных товаров на места торговли. Это очень важный вопрос».
Также, по его словам, необходимо четко установить цену, прикрепленную к товару, и сократить количество торговцев.
«Для этого, в первую очередь, необходимо срочно принять соответствующие законодательные меры. Правительству совместно с палатой «Атамекен» разработать предложения по запуску общенационального проекта «Сделано в Казахстане».
«Крайне важно навести порядок в торговой системе, имеющей один из самых высоких уровней теневой экономики – 40%. Факты спекуляции, манипулирования ценами, создания искусственного дефицита – это далеко не полный перечень нарушений. Все это закладывается в стоимость товаров и оплачивается гражданами».
Президент отметил, что правительству совместно с генеральной прокуратурой следует выработать меры по усилению ответственности владельцев за содержание рынков, соблюдение честной конкуренции, защиту интересов продавцов от неправомерных действий администрации торговых площадей.
«Я жду от правительства и акимов конкретных шагов по повышению эффективности имеющихся инструментов, а также внедрению новых подходов к работе»
«Мы на 90% зависим от импортного сахара. Здесь можно ссылаться на решения в рамках ЕАЭС, но это, в любом случае, – это серьезный просчет правительства. Значит, не защитили позицию государства. Правительству нужно в срочном порядке разработать отдельный отраслевой проект по развитию сахарной отрасли. Цель – значительное сокращение импортозависимости, постепенный переход к самообеспечению».
Он также сообщил, что из ранее введенных семи сахарных заводов сегодня действуют только четыре (в Алматинской и Жамбылской областях), которые загружены лишь на треть (31%).
По его данным, минсельхозом планируется увеличить долю свекловичного сахара в шесть раз к 2026 году (с 7 до 43%). Однако, за последние четыре года площади сахарной свеклы сократились на треть.
«Интерес со стороны внутренних и иностранных инвесторов к этой отрасли достаточно высок, нужны правильные подходы. Это принципиальный вопрос, имеющий в том числе внутриполитическое значение»
«Ранее по моему поручению был разработан план обеспечения продовольственной безопасности на среднесрочный период. Но вместо конкретного алгоритма действий в этом плане мы видим только набор благих устремлений. Есть опасность его неисполнения».
По его словам, нужно дополнительно рассмотреть актуальный вопрос массового обновления парка сельхозтехники.
«Важно задействовать все возможные источники финансирования. Поручаю внедрить механизм льготного кредитования с целью приобретения отечественной сельхозтехники за счет средств оператора РОП. Без развитого агропромышленного комплекса невозможно говорить об обеспечении продовольственной безопасности. Это аксиома. Урожайность растениеводства значительно отстает от мировых. Обеспеченность собственными семенами составляет всего 51%. По таким позициям, как картофель и сахарная свекла, этот показатель не превышает и 10%. Мы сильно зависимы от импортных семян. Правительству следует развивать первичное семеноводство на базе опытных хозяйств»
«Нужно помочь бизнесу обновить оборудование, а также комплексно стимулировать агронауку. Производительность и урожайность в решающей степени зависят от соблюдения агротехнологий».
Он считает, что фермеры вносят только четверть необходимого объема удобрений и это связано с их дороговизной.
«Наш рынок удобрений критически зависит от импорта и нескольких отечественных производителей. Вдобавок, недавняя проверка выявила факты завышения цен для отечественных аграриев»
«В последние годы доходы населения постепенно увеличивались. В прошлом году этот рост составил около 5%. Однако доходы жителей Алматинской, Атырауской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областей не достигают среднереспубликанского уровня. Этот показатель также ниже в городах Алматы и Шымкент. А в Кызылординской области доходы населения даже уменьшились. В мае текущего года показатель реальных доходов граждан составил минус 2,9%».
Такого падения, по словам главы государства, не было уже давно.
«Была принята программа повышения доходов населения. Но пользы для людей мало. В первую очередь должна проводиться эффективная работа на местах. Губернаторы должны ежегодно создавать 100 новых рабочих мест на каждые 10 тыс. жителей. Насколько я знаю, конкретного результата в этом направлении нет. Я предупреждаю вас снова. На этот показатель мы обращаем особое внимание при оценке работы региональных руководителей. Открытие рабочих мест оказывает непосредственное влияние на социальное положение людей. От этого зависит стабильное развитие экономики. Поэтому правительству вместе с акимами следует проанализировать, как эта обязанность выполняется»
«Не всем удается найти работу в нефтегазовой отрасли. Мы должны сказать это открыто».
Он считает, что по мере увеличения численности населения должны создаваться постоянные рабочие места, но в Мангистауской области этот вопрос не учтен.
Он отмечает, сложную ситуацию из-за неправильно проведенной миграционной политики.
«Хотя количество жителей увеличилось, социальная инфраструктура не была построена. Рабочие места не открывались. Качество жизни снизилось. Люди требуют, чтобы «КазМунайГаз» устроил на работу, дал высокую заработную плату».
Он также пояснил, что большинство месторождений в Жанаозене истощаются. За последние 15 лет добыча нефти в этом регионе сократилась на 30%. Тем не менее, численность работников увеличилась на 50 процентов. Фонд оплаты труда увеличился в 10 раз.
«Один из трех самых высокооплачиваемых регионов – это Мангистауский край. В частности, Жанаозен лидирует по самому высокому уровню средней заработной платы. Правительство приняло специальный план развития Жанаозена. Из республиканского бюджета выделяются значительные средства, снижаются налоги. Такие прямые меры поддержки создаются за счет других областей страны»
«Поручаю правительству разработать новые пути мобилизации внутренних экономических ресурсов. При этом программа переселения населения в другие регионы должна быть коренным образом пересмотрена. Мы полностью поддерживаем тех, кто вернулся на историческую родину. Однако не следует ограничиваться только Мангистауской областью. Вы можете поселиться в других регионах, включая промышленно развитые регионы. Мы готовы сделать то, что необходимо».
Он отметил, что сейчас «миграция рабочей силы происходит в регионах, странах и даже континентах».
«Это стало закономерным явлением. Наши граждане также должны узнать об этом процессе. Граждане соседних стран хорошо приспособились к этой ситуации. Мы хотим, чтобы наши соотечественники работали во всех сферах, в том числе и на государственной службе. Я верю, что они будут способствовать созданию Нового Казахстана»
«В стране создаются условия для саморазвития подрастающего поколения. Но, несмотря на конкретные меры, проблема занятости молодежи остается не до конца решенной.
По его словам, ежегодно на рынок труда выходит около 300 тыс. молодых людей.
«В некоторых регионах уровень молодежной безработицы значительно выше, чем в среднем по стране. Особенно в городах Нур-Султан, Алматы, Алматинской, Карагандинской, Северо – Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях».
Он также сказал, что правительство и акимы областей должны уделить этому вопросу особое внимание. По окончании года будут подведены соответствующие итоги.
«Образование играет ключевую роль в развитии человеческого капитала. Недавно мы разделили министерство образования и науки на два. Этот шаг был необходим для решения накопившихся проблем. Верю, что правительство и руководители новых министерств приложат усилия, чтобы с новым импульсом развивать сферу отечественного образования и науки. Я объявил этот год Годом детей. Но настораживает тот факт, что в последние годы насилие в школьных стенах усилилось. При этом в 65% полностью оборудованных школ, то есть в 3 тыс. школ, система видеонаблюдения не соответствует требованиям, а иногда и вовсе не работает».
В целом по Казахстану, добавил он. снизилось количество суицидов среди детей и подростков.
«Однако такие инциденты участились в Алматинской, Жамбылской, Костанайской и Мангистауской областях. Нам нужен всеобъемлющий план по защите детей от насилия, предотвращению самоубийств и обеспечению прав каждого ребенка».
«Есть факты избиения детей в частных детских садах. Кроме того, увеличилось выделение средств неработающим детским садам. Все это говорит о том, что их деятельность не прозрачна, гражданско-правовой ответственности у них нет. Другими словами, она не отвечает требованиям общества.
Президент напомнил, что в 2011 году прекращена работа детских садов по лицензии.
«Государство пошло на этот шаг в силу необходимости. Ведь мы должны были максимально охватить дошкольников детским садом. При этом важно было использовать потенциал частного сектора. В результате более 88% детей в возрасте от двух до шести лет были охвачены детскими садами», - добавил президент.
Он считает, что пришло время улучшить качество обслуживания.
«Правительство должно тщательно рассмотреть этот вопрос. Повторное введение процедуры лицензирования – это, прежде всего, мера, необходимая обществу, а не государству. Ведь главная цель – обеспечить безопасность детей».
«Следующий вопрос – дополнительное образование.Это инициатива, направленная на развитие коммуникативных навыков подрастающего поколения. Средства на дополнительное спортивное и творческое образование должны были быть выделены по заказу государства. Этот шаг увеличил количество детей, занимающихся в кружках и секциях, до 70%. Думаю, это было правильное решение со стратегической точки зрения. Однако в год запуска проекта был допущен ряд пробелов. То есть были ошибки, связанные с финансовыми вопросами и работой соответствующего портала («Артспорт»). Начались перерасходы, мошенничество, открытое хищение».
Он пояснил, что родители отдавали детей сразу в несколько клубов.
«К сожалению, такое негативное отношение мешает другим детям. Необходимо исправить все недостатки и продолжить это благое начинание. Акиматы и маслихаты обеспокоены тем, что бюджета, выделенного на дополнительное образование, может не хватить. Средства, вложенные в образование, должны быть важнейшей инвестицией государства. Это очень важный вопрос. В конце концов, единственный путь развития – это образование. Поэтому можно не сомневаться, что от этого никто не проиграет. Правительство и акимы должны работать вместе с общественностью над улучшением проекта».
«К сожалению, детская смертность увеличилась. Растет и материнская смертность. Поручено проверить состояние перинатальной службы. По заключению, должны были быть приняты соответствующие меры, но вся работа остановилась на уровне аудита».
Президент сообщил, что большинство современных родильных домов не соответствуют международным стандартам. Поэтому необходимо принимать срочные меры и решать эту проблему.
Президент считает, что, если говорить о сфере здравоохранения, то возникает очень много насущных вопросов.
«В Казахстане очень высока смертность от хронических заболеваний. Особенно по сравнению со странами, входящими в Организацию экономического сотрудничества и развития, у нас очень плохое положение», - добавил президент.
«Необходимо усилить работу межведомственной комиссии. Также необходимо возродить кампанию ревакцинации. В этой работе не должно быть преувеличений. Лучше учитывать интересы малого и среднего бизнеса».
Президент, ссылаясь на данные ВОЗ отметил, что число людей, инфицированных коронавирусом, увеличивается. За последние две недели число больных увеличилось на 30%.
Также он предполагает, что Алматы может вернуться в «красную» зону, так как жители и врачи не соблюдают меры безопасности.
«Приходится констатировать, что за все время существования отечественной финансовой системы нам не удалось добиться полноценного функционирования процентного канала. Это снижает эффективность денежно-кредитной политики – одного из главных механизмов управления экономикой. Для решения этой проблемы требуются комплексные меры как со стороны финрегуляторов, так и со стороны правительства. Недостаточно действенная монетарная политика также ограничивает развитие финансового сектора. И наоборот».
Он также отметил, что сегодня наблюдается ситуация, когда на фоне бурного роста потребительских займов сокращается доля корпоративного кредитования – ключевого фактора экономической активности. За пять лет доля корпоративных кредитов в общем объеме выданных займов уменьшилась с 68% до 41%.
«Любой мало-мальски значимый проект приходится кредитовать либо за счет государственных институтов развития, либо за счет займов международных финансовых организаций. И это при том, что в банках имеется Т11 трлн высоколиквидных активов. Это, по-сути, катастрофическая ситуация», - считает президент.
Президент также добавил, что финансовый регулятор отчитывается о принятых мерах в части ослабления пруденциальных нормативов. Однако, как показывают данные, этих мер недостаточно.
«Поэтому Национальному банку, агентству по регулированию финансовых рынков совместно с правительством необходимо выработать дополнительные рычаги и стимулы для вовлечения банков в кредитование реального сектора экономики».
«Сохраняет свою остроту вопрос справедливого распределения доходов между уровнями бюджетов. В условиях жесткой фискальной централизации система распределения доходов необъективна. Все регионы, за исключением четырех, превратились в дотационные и зависят от центра. По-сути, они не мотивированы увеличивать собираемость налогов. В результате образуется нехватка собственных средств».
Президент отметил, что местные бюджеты покрывают только пятую часть от необходимого финансирования. Остальное возможно получить только «договорившись» с центром.
Токаев также сказал, что все изменения в текущих бюджетах требуют рассмотрения на заседаниях РБК и маслихатов. Это часто приводит к излишней бюрократии и затягиванию сроков. В итоге – социальные ожидания граждан не оправдываются.
«Имеются факты, когда строительно-монтажные работы начинаются лишь на третий год. При этом сложившаяся система ставит во главу угла своевременность и полноту освоения бюджетных средств. А эффективность расходов и качество выполненных работ остаются на втором плане», - добавил президент.
«Новая налогово-бюджетная политика должна максимально децентрализовать финансово-экономические функции центра в пользу регионов. На местный уровень можно передать значительное количество статей доходов и расходов, ужесточив при этом спрос за их реализацию. Только в этом случае повысится роль и ответственность местных властей за конечный результат. Мною уже давались конкретные поручения по совершенствованию бюджетного планирования, межбюджетных отношений, системы оценки. Однако результат минимальный».
Эти претензии президент адресовал министерству финансов.
«Поручаю АСПИР (агентство по стратегическому планированию и реформам – КазТАГ) совместно с регионами и экспертным сообществом подготовить пакет практических реформ по всем вышеуказанным приоритетам. Реформы должны в полной мере удовлетворять интересы граждан и бизнеса».
«Начата работа по противодействию незаконной концентрации экономических ресурсов и возврату незаконно полученного имущества. Были созданы соответствующие комиссии, активность которых в последнее время заметно снизилась».
Президент считает, что следует более оперативно принимать меры, направленные на демонополизацию товарных рынков и возврат капитала.
«Вместе с тем необходимо исключить любые перегибы и злоупотребления по отношению к добросовестному бизнесу. А такие факты у нас имеются – на местах то и дело продолжается давление на предпринимателей. Если так будет продолжаться, примем жесткие меры в отношении самих сотрудников правоохранительных органов», - добавил президент.
«Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1,4 тыс. крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов».
Глава государства поручил кабмину подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности и отработать его с потенциальными инвесторами
«Данная работа все еще ведется в режиме совещаний и встреч. В части конкретных результатов пока мало чем можно похвастаться. Новых проектов по существу нет. Еще раз подчеркиваю – проекты, прежде всего, реализуются в регионах, на местах. Поэтому спрос за их привлечение и доведение до конечного результата с акимов будет такой же, как с министерств».
«У нас есть планы по стимулированию инвестиций в разработку недр. Важная задача – обеспечить прозрачность и эффективность работы геологической отрасли страны. Мы много говорим об этом, даже создали отдельное министерство. Однако, отсутствие прозрачности и кулуарное принятие решений по сей день сдерживают развитие отрасли – обогащаются люди, имеющие доступ к геологической информации».
Президент считает, что нельзя допустить «подковерную раздачу участков различным фаворитам и дельцам».
«Правительство уже несколько лет обещает создать оцифрованный банк данных минеральных ресурсов с открытой геологической информацией. Средства были выделены, но эта важнейшая задача до сих пор не исполнена и забалтывается под разными предлогами. В лучшем случае речь идет о непрофессионализме, в худшем – о преднамеренном саботаже. И то, и другое чревато серьезными последствиями для исполнителей».
«В целом, цифровизация идет медленно, на мой взгляд, неудовлетворительно. Я поручал улучшить работу национального холдинга «Зерде», который подвергся критике Счетного комитета. Премьер-министру, как куратору цифровизации следует обратить особое внимание на этот вопрос».
Он также отметил неэффективную политику в сфере недропользования.
«По моему поручению проводится масштабная ревизия неиспользуемых месторождений с дальнейшей их передачей добросовестным инвесторам. Но результаты пока не впечатляют. Имеются также многочисленные факты незаконной добычи ископаемых и действия контрактов с истекшими сроками», - добавил президент.
«Несмотря на проведенную модернизацию отечественных НПЗ, в стране ежегодно возникает дефицит нефтепродуктов. По моему поручению проведена проверка деятельности их деятельности. Так, за 2020-2021 годы зафиксировано 410 фактов внепланового простоя (на Атырауском НПЗ – 372, Павлодарском – 14 и Шымкентском – 24)».
По его словам, текущая процессинговая схема переработки нефти позволяла неэффективным посредникам получать основную долю доходов, тогда как заводы оставались недофинансированными.
«Было принято решение перейти на комбинированную схему, которая предусматривает осуществление маркетинга нефтепродуктов нефтедобывающими компаниями и самими НПЗ. Это позволит им увеличить доходы, которые можно направить на модернизацию производства и повышение заработных плат».
«Эффективность национальных компаний – это по-прежнему серьезная проблема. Сохраняется большой объем административных расходов в национальных и квазигосударственных компаниях. Это недоработка руководства «Самрук-Казына». Многое сделано, но дел еще непочатый край».
Он считает, что нужно пересмотреть базовые нормативы положенности для обеспечения нормального функционирования Фонда. По его словам, вместо выстраивания эффективной операционной среды и корпоративного управления «Самрук-Казына» по-прежнему напрямую вмешивается в операционную и закупочную деятельность, кадровую политику портфельных компаний.
«О каком корпоративном управлении, каком IPO можно говорить в данном случае? Я поручаю АСПИР совместно с правительством и фондом подготовить конкретные предложения по дальнейшей реформе квазигосударственного сектора».
«По оценкам экспертов, осенью в стране может возникнуть дефицит дизельного топлива. Эта ситуация складывается из года в год, и всякий раз во время уборочных работ. Основной аргумент Правительства – вымывание топлива с нашего рынка транзитным транспортом и жителями приграничных регионов соседних стран».
Однако проблема, по мнению президента, несколько глубже.
«Существуют организованные, налаженные годами схемы по вывозу отечественных нефтепродуктов в близлежащие государства. АФМ (агентству по финансовому мониторингу – КазТАГ) нужно разобраться с этим вопросом. Представьте мне информацию, кто конкретно этим занимается. Затем примем окончательное решение. Также поручаю правительству, агентству по защите конкуренции выработать дифференцированные цены на нефтепродукты для транзитного транспорта и по периметру границы. Это снизит ценовой диспаритет с соседними странами и не отразится на ценах для наших граждан».
«Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства объявил выговоры Бахыту Султанову и Ерболу Карашукееву», - говорится в сообщении.
«Мы на 90% зависим от импортного сахара, здесь можно ссылаться на решение в рамках ЕАЭС, но, в любом случае, это серьезный просчет правительства. Значит не защитили позицию государства. Поэтому я объявляю выговоры министрам Бахыту Султанову и Ерболу Карашукееву».
«Ключевую роль в экономическом и социальном благополучии Казахстана играет газовая отрасль. За счет введения новых промышленных объектов и газификации страны потребление газа на внутреннем рынке ежегодно увеличивается. За последние 10 лет объемы потребления газа на внутреннем рынке выросли более чем в два раза – с 9 до 19 млрд кубометров. Дефицит газа в стране прогнозируется уже в следующем году. При этом нужно понимать, что переориентация газа с экспортного на внутренний рынок – вынужденный шаг, который ведет к потере валютной выручки и ухудшению торгового баланса».
Поэтому для решения данной проблемы, по его словам, необходимы системные меры, в том числе по увеличению ресурсной базы и переработки газа.
«Только нарастив добычу и переработку газа, государство сможет получать экспортную прибыль и в полной мере обеспечивать внутренние нужды. Поэтому для новых проектов по добыче газа следует проработать фискальные преференции. Правительство также должно четко распределить функции между соответствующими национальными компаниями. Мы были вынуждены до конца текущего года продлить ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа. Однако искусственное сдерживание цен в будущем может привести к дефициту. Это закон рынка. Поэтому правительству необходимо принять меры по запуску торгов, не допустив при этом ценовых перекосов».
«Крайне важно обеспечить поддержку социально уязвимых слоев населения. Правительству необходимо перейти на проактивный формат социальной поддержки, сделав ее более адресной».
Президент также отметил, что социальную карту семьи необходимо «довести до ума, чтобы она, наконец, стала реальностью».
Он отметил, что первоначальная концепция проекта неоднократно менялась из-за участия в ее разработке нескольких ведомств.
«Поручаю правительству до конца года запустить цифровую карту семьи и внедрить социальный кошелек», - добавил президент.
«В условиях энергодефицита такие темпы неприемлемы. Надеюсь, в правительстве понимают это. Недостаточными темпами идет и усиление электрической сети южной и западной зон единой энергосистемы страны».
Президент также отметил имеющийся дефицит энергомощностей.
«Согласно планам энергобаланса, в этом году мы должны были ввести более одного гигаватт мощностей. Однако, реализация ряда проектов отложена. В текущем году будет введено только 31% от планировавшихся мощностей (347 МВт)».
По его словам, работы по западной зоне завершены только на 10%. Он сказал, что необходимо принять все меры для своевременной реализации проектов, от этого зависит энергетическая безопасность Казахстана.
«В Казахстане есть все необходимые материалы для строительства дорог. Однако потенциал отечественного производства используется не полностью. Его даже можно назвать самодельным дефицитом. Например, в стране есть три завода по производству битума. Тем не менее, существует нехватка 200 000 тонн битума».
Он пояснил, когда строительство идет полным ходом, его цена увеличивается в три раза, то есть с Т90 тыс. до Т250 тыс. за тонну.
«Поручаю правительству тщательно дифференцировать процесс производства и потребления ресурсов, необходимых для дорожного строительства. Исходя из этого, необходимо открывать новые предприятия по производству строительных материалов. А существующие объекты должны быть модернизированы», - сказал президент.
«Еще один важный вопрос – проведение конкурса по госзакупкам. С 2019 года в автодорожной отрасли заключены госконтракты на сумму Т1,5 трлн. 40% из них были выиграны иностранными компаниями. Мы поддерживаем наших зарубежных партнеров. Рынок для них всегда открыт. Но наши отечественные компании не принимают активного участия».
По его словам, кабмин должен создать конкурентную среду для местных предприятий.
«Некоторым крупным компаниям не хватает трудовых и материальных ресурсов. Тем не менее, они выигрывают тендер и передают работу подрядчику. Такая ситуация повторяется каждый год. Есть даже сообщения о том, что 100% работ было передано другому подрядчику».
«Следующий вопрос связан с дорожной отраслью. Пришло время радикальной реформы в этой отрасли. В настоящее время в стране есть два основных оператора, которые следят за состоянием дорог и предоставляют услуги. Честно говоря, они оба выполняют одну и ту же работу, и количество рабочих больше, чем необходимо. Тем не менее обоснованных нареканий со стороны граждан не становится меньше, а качество дороги вовсе не вызывает нареканий. Поручаю правительству объединить «КазАвтоЖол» и «Казахавтодор» и создать единую дорожную компанию Казахстана».
В результате, добавил он, количество сотрудников будет сокращено.
«По этому вопросу надо создать специальную комиссию. К нему следует добавить членов правительства, администрации президента, представителей правоохранительных органов, депутатов. В течение полугода необходимо подготовить и доложить мне предложения, направленные на исправление всех недостатков, включая коррупцию и лазейки».
Президент отметил, что нужно возрождать дорожную отрасль и внедрить международные принципы FIDIC, которые используют более ста стран.
«Эта система позволит эффективно управлять дорожной отраслью, рационально использовать бюджетные средства и снизить риск коррупции на всех уровнях. Многие против такой системы. Здесь нужна твердая позиция министра и соответствующего вице-премьера», - добавил президент.
«В целом работу правительства можно оценить как среднюю. Правительство пытается быть настойчивым. Но в нынешний период расслабляться нельзя. Необходимо максимально увеличить скорость работы».
По его словам, следует использовать новые, свежие методы.
«Правительство должно быть основным государственным институтом, предлагающим и реализующим реальные реформы, а не просто оперативным штабом, быстро реагирующим. В Казахстане много экономистов и предпринимателей. Высокообразованных и талантливых. Но можно сказать, что конкретных предложений у них мало, если они вообще есть. К осени, вероятно, придется принимать кадровые решения. Понятно, что это очень необходимо в случае особого кризиса».
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