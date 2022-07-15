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МИД КНДР ответил на решение Киева разорвать дипотношения
Lukas 15 Июля 2022 в 16:27:35
"Киев не имеет права оспаривать наши легитимные действия в рамках суверенитета после того, как украинские власти в прошлом поддерживали санкции США против КНДР из-за ракетно-ядерной программы. Мы будем и впредь укреплять и развивать дружеские отношения и сотрудничество со всеми странами, которые уважают наш суверенитет и относятся к нам благосклонно", — говорится в сообщении.
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