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Политика
МИД КНДР ответил на решение Киева разорвать дипотношения
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Lukas 15 Июля 2022 в 16:27:35
"Киев не имеет права оспаривать наши легитимные действия в рамках суверенитета после того, как украинские власти в прошлом поддерживали санкции США против КНДР из-за ракетно-ядерной программы. Мы будем и впредь укреплять и развивать дружеские отношения и сотрудничество со всеми странами, которые уважают наш суверенитет и относятся к нам благосклонно", — говорится в сообщении.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Орыс 15.07.2022 в 17:18:39   # 800483
Логично объяснили ахлаебам
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  Skype 15.07.2022 в 19:01:01   # 800489
Карты "Мир" начали принимать в Южной Корее.
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