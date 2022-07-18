США пригласили Казахстан к участию в программе по малым модульным реакторам

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danilov 18 Июля 2022 в 14:02:43
«Казахстан примет участие в программе FIRST по малым модульным реакторам в рамках сотрудничества с США», - говорится в распространенном в воскресенье сообщении.
Как уточнили в ведомстве, министр энергетики РК Болат Акчулаков встретился с временным поверенным в делах США в Казахстане и представителями бюро по международной безопасности нераспространения ядерного оружия программы «Совместное снижение угрозы» государственного департамента США.
«Американской стороной предложено принять участие в программе FIRST – «Базовая инфраструктура для ответственного использования технологий малых модульных реакторов». Программа направлена на оказание поддержки странам-партнерам США в наращивании потенциала в разработке национальной программы развития атомной энергетики в соответствии с международными стандартами ядерной безопасности и нераспространения», - пояснили в минэнерго, уточнив, что программа дает возможность ознакомиться с передовыми ядерными технологиями и новыми инновациями для АЭС, которые внедряются в мире.
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