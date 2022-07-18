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Политика
США пригласили Казахстан к участию в программе по малым модульным реакторам
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danilov 18 Июля 2022 в 14:02:43
США пригласили Казахстан к участию в программе по малым модульным реакторам, сообщает пресс-служба министерства энергетики РК.

«Казахстан примет участие в программе FIRST по малым модульным реакторам в рамках сотрудничества с США», - говорится в распространенном в воскресенье сообщении.

Как уточнили в ведомстве, министр энергетики РК Болат Акчулаков встретился с временным поверенным в делах США в Казахстане и представителями бюро по международной безопасности нераспространения ядерного оружия программы «Совместное снижение угрозы» государственного департамента США.

«Американской стороной предложено принять участие в программе FIRST – «Базовая инфраструктура для ответственного использования технологий малых модульных реакторов». Программа направлена на оказание поддержки странам-партнерам США в наращивании потенциала в разработке национальной программы развития атомной энергетики в соответствии с международными стандартами ядерной безопасности и нераспространения», - пояснили в минэнерго, уточнив, что программа дает возможность ознакомиться с передовыми ядерными технологиями и новыми инновациями для АЭС, которые внедряются в мире.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 18.07.2022 в 16:00:46   # 800618
И что даст нам участие в этой программе? У нас быстрее построится АЭС? Мы станем менее энергетически зависимы? Появятся высококлассные специалисты в сфере энергетики? Что это мне даст как гражданину пусть не сейчас, но в перспективе? Просто я до сих пор не понимаю, что дали нам биолаборатории США и могильник ядерных отходов...
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