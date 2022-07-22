 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Женщина стала президентом Индии
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 22 Июля 2022 в 12:14:36
Драупади Мурму одержала победу на президентских выборах в Индии и стала второй женщиной, занявшей столь высокий пост в стране, передает Indian Express.



После третьего тура подсчета голосов в президентских выборах кандидат от NDA Драупади Мурму набрала свыше 50 процентов голосов избирателей.

64-летняя Мурму - первая адиваси (аборигенные жители Индии) и вторая женщина, ставшая президентом и верховным главнокомандующим вооруженными силами Индии.

"Индия надеется, что в качестве 15-го президента республики она будет действовать как хранительница конституции, без страха и пристрастия", - написал главный конкурент Мурму на выборах, кандидат от оппозиции Яшвант Синха.

Драупади Мурму вступит на свой пост уже 25 июля.

Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь