Женщина стала президентом Индии

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GoodZone 22 Июля 2022 в 12:14:36
После третьего тура подсчета голосов в президентских выборах кандидат от NDA Драупади Мурму набрала свыше 50 процентов голосов избирателей.
64-летняя Мурму - первая адиваси (аборигенные жители Индии) и вторая женщина, ставшая президентом и верховным главнокомандующим вооруженными силами Индии.
"Индия надеется, что в качестве 15-го президента республики она будет действовать как хранительница конституции, без страха и пристрастия", - написал главный конкурент Мурму на выборах, кандидат от оппозиции Яшвант Синха.
Драупади Мурму вступит на свой пост уже 25 июля.
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