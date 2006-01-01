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Политика
Токаев поговорил с Зеленским
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danilov 23 Июля 2022 в 16:33:22
В ходе разговора, состоявшегося по инициативе украинской стороны, президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, отмечаемого 23 июля.
Касым-Жомарт Токаев отметил достижение за этот период важных положительных результатов в развитии двустороннего сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.
Президент Казахстана высказал положительную оценку достигнутого в Турции при содействии ООН трехстороннего соглашения по экспорту украинского зерна.
Глава государства также подтвердил принципиальную позицию Казахстана относительно дипломатического урегулирования ситуации в Украине.

https://www.akorda.kz/ru/telefonnyy-razgovor-s-prezidentom-ukrainy-vladimirom-zelenskim-2362915
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