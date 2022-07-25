Саудовскую буржуазию пригласили к участию в приватизации в Казахстане

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danilov 25 Июля 2022 в 18:31:49
«Фонд принял решение провести IPO нашей крупнейшей нефтегазовой компании «КазМунайГаз» на местных фондовых биржах. Пользуясь случаем, приглашаем саудовское инвестиционное общество принять участие в предстоящем IPO. В то же время фонд продолжает работу по привлечению стратегических инвесторов в другие активы. Также предлагаем бизнес-сообществу Королевства Саудовской Аравии принять участие в приватизации, в которую включены крупные компании фонда», - сообщил председатель правления АО «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев.
Он также отметил, что фонд планирует диверсифицировать энергетическую корзину путем развития возобновляемых источников энергии, атомной генерации, водородной энергетики. Также в целях обеспечения надежности и энергоэффективности будут внедряться энергоаккумулирующие системы, а также Smart Grid.
Согласно информации, «Самрук-Казына» готова инвестировать в Саудовскую Аравию, участвовать в международных проектах и разделять риски с надежными партнерами.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Дэн от 25.07.2022 13:11:22
А как же Китай
А как же Китай
Китаю продавал предыдущий президент.