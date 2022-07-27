Россия выходит из проекта МКС

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GoodZone 27 Июля 2022 в 12:48:56
"Владимир Владимирович, вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты", - сказал он.
По словам Борисова, к этому времени РФ начнет формировать российскую орбитальную станцию.
Он также добавил, что основной приоритет Роскосмоса будет направлен на обеспечение российской экономики необходимыми космическими услугами. "Отрасль находится в непростой ситуации, и вижу свою основную задачу вместе со своими коллегами - не уронить, а поднять планку и в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами", - сказал Борисов.
По словам главы Роскосмоса, к таким услугам относятся навигация, связь, передача данных, метео-, геодезическая информации и прочее. "Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь", - добавил он.
Кроме того, как отметил Борисов, основным приоритетом РФ в пилотируемой космонавтике будет создание Российской орбитальной служебной станции (РОСС). "Будем продолжать в соответствии с намеченными утвержденными планами пилотируемую программу. Основные приоритеты будут сделаны на создание российской орбитальной станции", - сказал Борисов, подчеркнув, что госкорпорация не будет забывать и о научном космосе.
https://tass.ru/kosmos/15312529
США сожалеют о решении России выйти из проекта МКС
США сожалеют в связи с планами России выйти из проекта Международной космической станции в 2024 году, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.
"Мы видели заявление России. Это развитие, вызывающее сожаление, с учетом критически важной научной работы, проводимой на МКС, ценного профессионального сотрудничества, которое было у наших космических агентств", - заявил Прайс на брифинге.
По его словам, объявление России стало для Вашингтона неожиданностью.
Во вторник новый глава Роскосмоса Юрий Борисов, недавно сменивший на этом посту Дмитрия Рогозина, доложил президенту Владимиру Путину, что решение о выходе России из проекта МКС после 2024 года принято. НАСА, которое наряду с европейскими партнерами планирует использовать МКС до 2030 года, пока не комментировало планы Москвы выйти из проекта МКС в 2024 году, заявив, что не получало об этом официального уведомления России.
https://ria.ru/20220726/mks-1805204791.html
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Пастафариан 27.07.2022 в 17:19:23 # 801163