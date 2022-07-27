Китай приветствует заявку Беларуси на членство в ШОС

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danilov 27 Июля 2022 в 13:20:00
"Китай поддерживает заявку Беларуси на вступление в ШОС и готов активно рассматривать ее и принимать решение вместе с другими государствами-членами", - сказал Лицзянь на брифинге.
Лицзянь отметил, что Беларусь в своем нынешнем статусе государства-наблюдателя активно участвует в соответствующей деятельности ШОС, внося важный вклад в «здоровое и стабильное» развитие организации.
Беклоруссия подала заявку в ШОС, чуть ранее в этом месяце. Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин подтвердил получение заявки Беларуси и заявил, что организация готова начать все необходимые юридические процедуры. Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов заявил, что процесс присоединения может быть запущен на саммите в узбекском городе Самарканде в сентябре.
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