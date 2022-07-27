Государственная "Зарубежнефть" забирает доли Total и Equinor в Харьягинском СРП

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danilov 27 Июля 2022 в 19:47:15
Доля "Зарубежнефти" в Харьяге, таким образом, составит 90%, Ненецкой нефтяной компании - 10%.
"Поручить министру энергетики РФ Николаю Шульгинову подписать от имени правительства РФ дополнение к соглашению между РФ в лице правительства РФ и администрации Ненецкого автономного округа и французским АО "Тоталь разведка разработка Россия" о разработке и добыче нефти на Харьягинском месторождении на условиях раздела продукции, подписанному 20 декабря 1995 года, предусматривающее передачу норвежской компанией "Статойл Харьяга АС" АО "Зарубежнефть" 30% всех прав и обязательств инвестора по указанному соглашению, а также передачу французским АО "ТотальЭнерджис разведка разработка Россия" АО "Зарубежнефть" 20% всех прав и обязательств инвестора по указанному соглашению", - говорится в документе.
В начале июля TotalEnergies сообщила, что передаст "Зарубежнефти" свои 20% в Харьягинском проекте и таким образом полностью выйдет из него. Ранее о выходе из Харьяги заявила Equinor (бывшая Statoil), которая владела долей в 30%.
Харьягинское СРП - один из трех проектов в России, которые реализуются на основе соглашений о разделе продукции. Участниками СРП до заявлений иностранных компаний о выходе из соглашения были "Статойл Свериге Харьяга А.Б." (30%), "Зарубежнефть" (20%), "Зарубежнефть-добыча Харьяга" (20%), "Тоталь разведка разработка Россия" (20%), Ненецкая нефтяная компания (10%).
Справка
«Зарубежне́фть» — российская государственная нефтяная компания. Полное наименование — Акционерное общество «Зарубежнефть». Штаб-квартира — в Москве.
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