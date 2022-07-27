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Политика
Государственная "Зарубежнефть" забирает доли Total и Equinor в Харьягинском СРП
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danilov 27 Июля 2022 в 19:47:15
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился передать "Зарубежнефти" 20-процентную долю французской TotalEnergies и 30-процентную долю норвежской Equinor в Харьягинском проекте. Это предусмотрено подписанным 25 июля 2022 года распоряжением председателя правительства РФ с поручением главе Минэнерго Николаю Шульгинову подписать соответствующее дополнение к Харьягинскому СРП.

Доля "Зарубежнефти" в Харьяге, таким образом, составит 90%, Ненецкой нефтяной компании - 10%.

"Поручить министру энергетики РФ Николаю Шульгинову подписать от имени правительства РФ дополнение к соглашению между РФ в лице правительства РФ и администрации Ненецкого автономного округа и французским АО "Тоталь разведка разработка Россия" о разработке и добыче нефти на Харьягинском месторождении на условиях раздела продукции, подписанному 20 декабря 1995 года, предусматривающее передачу норвежской компанией "Статойл Харьяга АС" АО "Зарубежнефть" 30% всех прав и обязательств инвестора по указанному соглашению, а также передачу французским АО "ТотальЭнерджис разведка разработка Россия" АО "Зарубежнефть" 20% всех прав и обязательств инвестора по указанному соглашению", - говорится в документе.

В начале июля TotalEnergies сообщила, что передаст "Зарубежнефти" свои 20% в Харьягинском проекте и таким образом полностью выйдет из него. Ранее о выходе из Харьяги заявила Equinor (бывшая Statoil), которая владела долей в 30%.

Харьягинское СРП - один из трех проектов в России, которые реализуются на основе соглашений о разделе продукции. Участниками СРП до заявлений иностранных компаний о выходе из соглашения были "Статойл Свериге Харьяга А.Б." (30%), "Зарубежнефть" (20%), "Зарубежнефть-добыча Харьяга" (20%), "Тоталь разведка разработка Россия" (20%), Ненецкая нефтяная компания (10%).

Справка

«Зарубежне́фть» — российская государственная нефтяная компания. Полное наименование — Акционерное общество «Зарубежнефть». Штаб-квартира — в Москве.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 27.07.2022 в 21:17:46   # 801178
Упс... так бы они и ушли сами. вынудили, причем свои же, бумеранг санкций...
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  старик 27.07.2022 в 23:46:38   # 801195
Самое время сейчас избавиться от шеллов и шевронов.
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  Skype 28.07.2022 в 01:24:24   # 801202
Красиво, сами себя выпороли и за свои бабки. Бидону долгих лет жизни, он просто ангел Хранитель России, столько дел для нее.
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