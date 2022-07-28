США предложили России обменять Бута на Уилана и Грайнер

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GoodZone 28 Июля 2022 в 09:29:11
Об этом сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ходом обсуждений источники. По их сведениям, предложение России было направлено в июне.
Госсекретарь США Энтони Блинкен позже заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана, и Россия должна отреагировать, передает ТАСС.
В прошлую пятницу Химкинский городской суд Московской области провел первое заседание по существу по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотиков. В зале суда присутствовали представители американского посольства. Согласно обвинительному заключению, 17 февраля в Шереметьеве у прилетевшей рейсом из Нью-Йорка американки при досмотре ручной клади было обнаружено 0,702 грамма гашишного масла. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Грайнер грозит до десяти лет лишения свободы.
Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в Таиланде и впоследствии выдан США. Американский суд признал россиянина виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической. Свою вину Бут не признал и был приговорен к 25 годам лишения свободы.
А бывший американский морской пехотинец, гражданин США, Канады, Ирландии и Британии Пол Уилан был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США в декабре 2018 года, когда приехал в Москву на свадьбу к другу.
У него обнаружили документы, содержащие гостайну. Рассмотрение дела велось в закрытом режиме.
Комментарии, по рейтингу, по дате
IMHO, спортсменку-наркоманку непонятного пола можно и отдать, а вот шпиона, думаю, нужно поучить шитью рукавиц.
Шпион пусть сидит
Раскатали губищи