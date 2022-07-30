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Политика
Иран поддерживает Китай
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danilov 31 Июля 2022 в 23:11:53
Исламская Республика Иран заявляет о своей поддержке Китайской Народной Республики, поскольку напряженность вокруг Тайваньского пролива начинает обостряться

Раиси говорит Си:

— Иран полностью поддерживает политику «одного Китая» против «деструктивной» односторонности США

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