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Иран поддерживает Китай
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danilov 31 Июля 2022 в 23:11:53
Исламская Республика Иран заявляет о своей поддержке Китайской Народной Республики, поскольку напряженность вокруг Тайваньского пролива начинает обостряться
Раиси говорит Си:
— Иран полностью поддерживает политику «одного Китая» против «деструктивной» односторонности США
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