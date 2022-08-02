Самолёт Пелоси приземлился на Тайване

Чем хороша вся ситуация вокруг Тайваня и Пелоси для РФ (за исключением сценариев ядерной войны), так это тем, что США своими руками подталкивают Китай к более тесным отношениям с РФ и фактически исключают сценарии, когда США могли бы вести только одну Холодную войну, а не две одновременно. Чем бы не завершилась кризис вокруг Тайваня, очевидно, что отношения Китая и США будут стремительно деградировать. Верный признак необратимых последствий мы увидим, когда Китай начнет стремительно избавляться от американских облигаций и сокращать свои активы в США и Европе.