Самолёт Пелоси приземлился на Тайване

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danilov 02 Августа 2022 в 20:56:17
В Белом доме отказались нести ответственность за поездку Пелоси на Тайвань — CNBC
Визит Пелоси на Тайвань полностью соответствует политике США по отношению к Китаю, причин для эскалации со стороны Пекина нет — Белый дом
Министерство обороны Тайваня: сообщения о том, что китайские истребители Су-35 пересекли Тайваньский пролив, являются ложными
Министерство обороны Тайваня: мы имеем полное представление о действиях вблизи Тайваня и соответствующим образом направим силы в ответ на вражеские угрозы
Визит Пелоси демонстрирует "твердую" поддержку Тайваня со стороны США, и визит укрепит тайваньско-американские связи — МИД Тайваня
Пелоси продолжает унижать Пекин - после приземления написала в твиттере о том, что свободу Тайваня надо уважать. Это идет вразрез с заявлением Белого дома.
Ответ Китая будет мощным и сильным — посол КНР в США о визите Пелоси
Председатель Си Цзиньпин о визите Пелоси на Тайвань:
«Мы продолжаем смотреть на мир широко открытыми глазами, чтобы не пропустить ни одной провокации американских реакционеров. Визит Пелоси на Тайвань, это очередная демонстрация нецивилизованного похода империалистов и победа Коммунистической партии Китая»
Quote:
Чем хороша вся ситуация вокруг Тайваня и Пелоси для РФ (за исключением сценариев ядерной войны), так это тем, что США своими руками подталкивают Китай к более тесным отношениям с РФ и фактически исключают сценарии, когда США могли бы вести только одну Холодную войну, а не две одновременно. Чем бы не завершилась кризис вокруг Тайваня, очевидно, что отношения Китая и США будут стремительно деградировать. Верный признак необратимых последствий мы увидим, когда Китай начнет стремительно избавляться от американских облигаций и сокращать свои активы в США и Европе.
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Цитата: старик от 02.08.2022 17:23:27Ястреб ты наш..С седыми перьями!
Сдриснул Си, а вот не надо было делать воинственных заявлений. Я хоть и отношу себя к ястребам, а все же доволен что все разрешилось без войны.
Сдриснул Си, а вот не надо было делать воинственных заявлений. Я хоть и отношу себя к ястребам, а все же доволен что все разрешилось без войны.