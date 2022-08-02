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Политика
Самолёт Пелоси приземлился на Тайване
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danilov 02 Августа 2022 в 20:56:17
Flightradar24 сообщил, что максимальное число зрителей полета борта Пелоси достигло 700 тыс. человек, и это стал одним из максимальных результатов за всю историю ресурса











В Белом доме отказались нести ответственность за поездку Пелоси на Тайвань — CNBC

Визит Пелоси на Тайвань полностью соответствует политике США по отношению к Китаю, причин для эскалации со стороны Пекина нет — Белый дом

Министерство обороны Тайваня: сообщения о том, что китайские истребители Су-35 пересекли Тайваньский пролив, являются ложными

Министерство обороны Тайваня: мы имеем полное представление о действиях вблизи Тайваня и соответствующим образом направим силы в ответ на вражеские угрозы

Визит Пелоси демонстрирует "твердую" поддержку Тайваня со стороны США, и визит укрепит тайваньско-американские связи — МИД Тайваня

Пелоси продолжает унижать Пекин - после приземления написала в твиттере о том, что свободу Тайваня надо уважать. Это идет вразрез с заявлением Белого дома.

Ответ Китая будет мощным и сильным — посол КНР в США о визите Пелоси

Председатель Си Цзиньпин о визите Пелоси на Тайвань:
«Мы продолжаем смотреть на мир широко открытыми глазами, чтобы не пропустить ни одной провокации американских реакционеров. Визит Пелоси на Тайвань, это очередная демонстрация нецивилизованного похода империалистов и победа Коммунистической партии Китая»

Quote:
Чем хороша вся ситуация вокруг Тайваня и Пелоси для РФ (за исключением сценариев ядерной войны), так это тем, что США своими руками подталкивают Китай к более тесным отношениям с РФ и фактически исключают сценарии, когда США могли бы вести только одну Холодную войну, а не две одновременно. Чем бы не завершилась кризис вокруг Тайваня, очевидно, что отношения Китая и США будут стремительно деградировать. Верный признак необратимых последствий мы увидим, когда Китай начнет стремительно избавляться от американских облигаций и сокращать свои активы в США и Европе.


Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 02.08.2022 в 23:23:27   # 801543
Сдриснул Си, а вот не надо было делать воинственных заявлений. Я хоть и отношу себя к ястребам, а все же доволен что все разрешилось без войны.
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  Васяй 03.08.2022 в 00:20:53   # 801554
Цитата: старик от 02.08.2022 17:23:27
Сдриснул Си, а вот не надо было делать воинственных заявлений. Я хоть и отношу себя к ястребам, а все же доволен что все разрешилось без войны.
Ястреб ты наш..С седыми перьями!
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