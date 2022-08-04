Казахстан считает Тайвань неотъемлемой частью Китая

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danilov 04 Августа 2022 в 10:44:55
«Республика Казахстан поддерживает принцип «одного Китая» и считает Тайвань неотъемлемой частью территории Китайской Народной Республики», - сообщил Смадияров редакции КазТАГ в четверг.
Он отметил, что Казахстан выступает за соблюдение действующих норм международного права и устава Организации Объединенных Наций, в частности в данном вопросе придерживаться резолюции генеральной ассамблеи ООН №2758 от 1971 года.
«Полагаю, что визиты официальных делегаций зарубежных стран на Тайвань должны согласовываться с правительством КНР», - добавил Смадияров.
https://kaztag.kz/ru/news/kazakhstan-schitaet-tayvan-neotemlemoy-chastyu-kitaya
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