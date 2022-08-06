В Китае считают, что КНР и Россия должны стабилизировать цепочки поставок

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danilov 07 Августа 2022 в 13:34:49
"В сложившейся ситуации Китай и Россия должны сообща содействовать региональному развитию, - подчеркнул Ван И. - Нам нужно создавать стабильные и надежные отраслевые цепочки поставок в регионе, сообща бороться с лживыми порядками, которые устанавливают гегемоны".
Как уточнил глава МИД КНР, Пекин будет наращивать масштабы взаимодействия с Москвой в таких направлениях, как противодействие эпидемиям, здравоохранение, сфера коммуникаций, цифровая экономика, внедрение экологически чистых низкоуглеродных технологий. Он отметил, что Китай и РФ должны содействовать сопряжению проектов инициативы "Один пояс - один путь" и Евразийского экономического союза, укреплять отношения в соответствии с задачами Большого евразийского партнерства.
Китайский дипломат добавил, что КНР и России следует "руководить региональным процессом по обеспечению подлинной безопасности". "Нужно совместно содействовать усилению сплоченности и процветанию в Евразии, целенаправленно защищать [существующие] принципы формирования международных отношений, усиливать взаимовыгодное сотрудничество, направлять глобальное развитие в правильном направлении", - подытожил Ван И.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15410993
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