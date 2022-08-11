КИТАЙ И ЮЖНАЯ КОРЕЯ ДОГОВОРИЛИСЬ РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО

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danilov 12 Августа 2022 в 19:18:59
После встречи министры иностранных дел Пак Цзинь и Ван И в отдельных заявлениях по итогам своей встречи в китайском городе Циндао призвали к развитию отношений, основанных на трех десятилетиях успешных коммерческих связей.
Министерство Парка заявило, что страны договорились активизировать общение на высоком уровне по вопросам цепочек поставок, сотрудничества в области изменения климата и содействия культурным обменам. В заявлении говорится, что страны договорились провести переговоры в формате “два плюс два” на уровне заместителей министров иностранных дел и обороны в течение этого года.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в ходе ее турне по индо-тихоокеанскому региону посетила Сеул, но президент Южной Кореи Юн Сук Ёль, который был в отпуске, разговаривал с ней по телефону, а не с глазу на глаз. Его критики обвиняли его в том, что он избегал встречи с ней, чтобы защитить отношения с Китаем.
И вот эта "защита отношений с Китаем", похоже постепенно становится новой южнокорейской стратегией. В отличие от Токио, Сеул последовательно интегрирует свою индустриальную машину с китайской экономикой. Южнокорейские компании строят заводы в КНР. В Корее имеют хождение карточки Union Pay, Корея и Китай торгуют в национальных валютах. Кроме того, неустанные попытки Сеула наладить отношения с северным соседом обречены на провал без Пекина.
И еще одно обстоятельство. У Южной Кореи исторически натянутые отношения с Японией, которая занимает жесткую антикитайскую позицию. И раз Япония склоняется к участию в AUKUS, Корея будет склоняться к укреплению связей с Пекином. Конечно, на территории Республики Корея находятся американские военные базы, но даже это обстоятельство не заставляет Сеул занять антикитайскую позицию.
https://apnews.com/article/taiwan-beijing-xi-jinping-foreign-policy-south-korea-dc64653d52edc0cbbceb7c85529be24a
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