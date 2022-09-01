Послание Президента

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danilov 01 Сентября 2022 в 11:15:37
Налог на роскошь
Машины на армянском, российском и кыргызском учёте могут легализовать
Пенсионный возраст для женщин
Очередные досрочные выборы
50% от ежегодного инвестдохода от Нацфонда детям
Избрание председателей судов
Изъятые у коррупционеров средства на строительство школ
Пересмотр системы медицинского страхования
Амнистия для части участников январских событий
Президентский мандат семь лет с запретом на переизбрание
Президент пообещал жестко реагировать на призывы к массовым беспорядкам
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Орыс от 01.09.2022 08:04:32если совсем коротко, то читайте 10 пунктов размещенных под видео.
Кто смотрел, в двух словах что там
Кто смотрел, в двух словах что там
Самым удивительным и приятным оказался пункт 4. Детям до 18 лет, на личный счет, будут производить платежи из Нацфонда. Потратить можно на образование и жилье.
Зпл учителям + 25%, повышение мин.зпл, перевыборы президента т.д. Если некогда слушать, то можно прочесть. www.akorda.kz/ru/
без дискриминации в этот раз, всем детям