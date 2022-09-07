День первого президента намерены лишить статуса государственного праздника в Казахстане

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danilov 07 Сентября 2022 в 13:00:37
Документ вынесен на рассмотрение мажилиса.
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День первого президента больше не будет госпраздником: мажилис одобрил соответствующий законопроект.
Таким образом, 1 декабря останется датой, "обладающей высоким общественно-значимым потенциалом", но отмечаться на государственном уровне не будет.
День первого президента будет отмечаться по аналогии с такими датами как День государственных символов, День благодарности и иных дат.
Напомним, закон об учреждении 1 декабря государственным праздником - Днем Первого Президента - был принят в декабре 2011 года. Дату для этого дня выбрали неслучайно - 1 декабря 1991 года Назарбаев был избран президентом Казахстана на первых всенародных выборах.
Комментарии, по рейтингу, по дате
А давайте сделаем день второго президента!