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Политика
День первого президента намерены лишить статуса государственного праздника в Казахстане
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danilov 07 Сентября 2022 в 13:00:37
«Предлагается определить празднование Дня первого президента – 1 декабря – по аналогии с такими знаковыми датами, как День государственных символов, День благодарности и иных дат, обладающих высоким общественно-значимым потенциалом, исключив его из числа государственных праздников», - говорится в заключении к проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии и культуры».

Документ вынесен на рассмотрение мажилиса.

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День первого президента больше не будет госпраздником: мажилис одобрил соответствующий законопроект.

Таким образом, 1 декабря останется датой, "обладающей высоким общественно-значимым потенциалом", но отмечаться на государственном уровне не будет.

День первого президента будет отмечаться по аналогии с такими датами как День государственных символов, День благодарности и иных дат.

Напомним, закон об учреждении 1 декабря государственным праздником - Днем Первого Президента - был принят в декабре 2011 года. Дату для этого дня выбрали неслучайно - 1 декабря 1991 года Назарбаев был избран президентом Казахстана на первых всенародных выборах.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DuMoH 07.09.2022 в 13:59:21   # 802800
Блин, без выходного теперь останемся...
А давайте сделаем день второго президента!
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  Hairless 07.09.2022 в 14:16:00   # 802801
Нет, нужно сделать День текущего президента! Один раз и навсегда, пока существуют президенты...
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  troll 07.09.2022 в 16:00:53   # 802804
отмените праздник, оставьте выходной...
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