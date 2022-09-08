Когда нападут...

Эрдоган: Я могу сказать очень четко, нет необходимости называть имена, но я не нахожу поведение Запада в данный момент правильным. Потому что есть Запад, который проводит политику, основанную на провокациях. Пока вы будете пытаться вести такую войну, основываясь на провокациях, добиться результата будет невозможно. Когда вы переходите к денежному измерению, что говорят? Один говорит: «Я оказал такую-то поддержку Украине». Другой говорит: «Я оказал такую-то поддержку». Где эти деньги? Это только разговоры! Надеюсь, вы правильно переведете. Вот что еще вызывает беспокойство. Ходят слухи, что на Украину было отправлено оружие. Всякий металлолом какой есть, вот его и отправляют на Украину. Я говорю тем, кто недооценивает Россию: вы ошибаетесь. Россия – это не та страна, которую можно недооценивать. Что случилось? Россия перекрыла газ, цены в Европе выросли. Теперь все размышляют: «Как мы переживем эту зиму?» Почему вы раньше об этом не подумали? В руках у России такая важная ценность. Вы должны были подумать об этом раньше. Вот, конечно, когда на нее все нападут, что Россия будет делать со своими объектами и вооружением? Будут использовать. Это так просто!