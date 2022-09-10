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Политика
Власти США рекомендуют Казахстану отразить структуру долга госпредприятий в бюджете
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danilov 10 Сентября 2022 в 20:48:30
Власти США рекомендуют Казахстану отразить структуру долга государственных предприятий в бюджете, сообщает официальный сайт государственного департамента США.

«Финансовая прозрачность Казахстана будет улучшена за счет раскрытия задолженности государственных предприятий в бюджете; публикации отчета по итогам года в разумные сроки и обеспечение соответствия высшего органа аудита международным стандартам независимости», - говорится в сообщении.

Госдеп отмечает, что информация о долговых обязательствах доступна для общественности, в том числе в режиме онлайн, но не включала исчерпывающую информацию о долге государственных предприятий.

В информации указано, что правительство указало в законе или постановлении и, по-видимому, соблюдало на практике критерии и процедуры выдачи контрактов и лицензий на добычу природных ресурсов.

«Основная информация о наградах за добычу природных ресурсов была общедоступной. Суверенные фонды благосостояния имели надежную правовую базу и раскрывали источники финансирования и общие подходы к изъятию средств», - указано в сообщении.

https://www.state.gov/reports/2022-fiscal-transparency-report/kazakhstan
Комментарии, по рейтингу, по дате
  vvka 10.09.2022 в 22:05:09   # 802886
Граждане Казахстана настоятельно просят власти США идти нахуй со своими рекомендациями.
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  Васяй 10.09.2022 в 22:43:27   # 802887
И желательно дальше,дальше.через океан и вообще к хуйям!
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