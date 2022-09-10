Власти США рекомендуют Казахстану отразить структуру долга госпредприятий в бюджете

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danilov 10 Сентября 2022 в 20:48:30
«Финансовая прозрачность Казахстана будет улучшена за счет раскрытия задолженности государственных предприятий в бюджете; публикации отчета по итогам года в разумные сроки и обеспечение соответствия высшего органа аудита международным стандартам независимости», - говорится в сообщении.
Госдеп отмечает, что информация о долговых обязательствах доступна для общественности, в том числе в режиме онлайн, но не включала исчерпывающую информацию о долге государственных предприятий.
В информации указано, что правительство указало в законе или постановлении и, по-видимому, соблюдало на практике критерии и процедуры выдачи контрактов и лицензий на добычу природных ресурсов.
«Основная информация о наградах за добычу природных ресурсов была общедоступной. Суверенные фонды благосостояния имели надежную правовую базу и раскрывали источники финансирования и общие подходы к изъятию средств», - указано в сообщении.
https://www.state.gov/reports/2022-fiscal-transparency-report/kazakhstan