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Политика
Армения обратится к ОДКБ за помощью
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danilov 13 Сентября 2022 в 09:42:07
Ранее Ереван обвинил Баку в обстреле приграничных городов, в Азербайджане выдвинули Армении обвинения в диверсиях и провокациях.

Совет безопасности Армении принял решение обратиться к России за помощью в связи с обострением ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом сообщило правительство республики по итогам экстренного заседания, которое прошло под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна, информируют "Известия".

Кроме того, Ереван обратится в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Организацию Объединенных Наций (ООН).

Ранее армянский премьер провел два телефонных разговора: с президентом России Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном.

Он выразил глубокую обеспокоенность создавшейся ситуацией. Также Пашинян указал на важность адекватной реакции международного сообщества.

https://iz.ru/1394505/2022-09-13/armeniia-obratitsia-k-rossii-i-odkb-za-pomoshchiu-iz-za-eskalatcii-na-granitce
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