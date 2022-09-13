Армения обратится к ОДКБ за помощью

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danilov 13 Сентября 2022 в 09:42:07
Совет безопасности Армении принял решение обратиться к России за помощью в связи с обострением ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом сообщило правительство республики по итогам экстренного заседания, которое прошло под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна, информируют "Известия".
Кроме того, Ереван обратится в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Организацию Объединенных Наций (ООН).
Ранее армянский премьер провел два телефонных разговора: с президентом России Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном.
Он выразил глубокую обеспокоенность создавшейся ситуацией. Также Пашинян указал на важность адекватной реакции международного сообщества.
https://iz.ru/1394505/2022-09-13/armeniia-obratitsia-k-rossii-i-odkb-za-pomoshchiu-iz-za-eskalatcii-na-granitce
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