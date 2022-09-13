Снова Астана

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danilov 13 Сентября 2022 в 17:38:51
Депутаты отмечали, что они опирались на предложения, которые неоднократно высказывались в ходе встреч с населением, а также в многочисленных обращениях граждан в период референдума.
Переименование столицы обратно в Астану уже включено в проект поправок в Конституцию с согласия Токаева.
"При этом президент считает историческим фактом решающую роль Нурсултана Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы. Поэтому другие объекты, названные в честь первого президента, должны сохранить свои наименования", – сообщил Руслан Желдибай, пресс-секретарь главы государства.
Напомним, переименовать столицу Казахстана из Астаны в Нур-Султан предложил сам Токаев, это произошло в день, когда Нурсултан Назарбаев сложил свои президентские полномочия. Изменения в Конституцию, меняющие название столицы, были приняты депутатами парламента единогласно в тот же день. Вслед за этим во многих городах Казахстана именем бывшего президента были названы улицы, проспекты и парки. Это до сих пор вызывает в обществе неоднозначную реакцию.
Минфин уверяет, что дополнительных средств на переименование столицы не потребуется
"За чей счёт банкет?" - такой вопрос повис в воздухе с тех пор, как на государственном уровне начал обсуждаться вопрос о возвращении столице прежнего названия. В Министерстве финансов РК спешат успокоить население. Ведомство утверждает, что, в случае возвращения "Астаны" дополнительные средства не потребуются.
Если парламент примет решение вернуть прежнее название столицы, то госорганам потребуются средства для замены вывесок на зданиях и изменения бланочной продукции. Это будет происходить поэтапно.
В министерстве подчеркнули, что такие изменения можно предусмотреть в пределах средств, запланированных на содержание госорганов, то есть дополнительные деньги выделять не нужно.
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Токаев согласился с предложениями парламентариев об очередной переименовании столицы страны. Нур-Султан снова станет Астаной во время предстоящего изменения Конституции страны, откуда в числе прочего вырежут часть привилегий Назарбаева
Комментарии, по рейтингу, по дате
20 марта 2019
Депутаты Казахстана переименовали Астану в Нурсултан
На совместном заседании палат Парламента обсудили вопрос переименования Астаны в Нурсултан.
Хотя новость радует.
а приехал а приехал в Астану
Цитата: ЛиКа от 13.09.2022 11:45:34
День сурка..., или свадьба в Малиновке?)
20 марта 2019
Депутаты Казахстана переименовали Астану в Нурсултан
На совместном заседании палат Парламента обсудили вопрос переименования Астаны в Нурсултан.
Хотя новость радует.
День сурка..., или свадьба в Малиновке?)
20 марта 2019
Депутаты Казахстана переименовали Астану в Нурсултан
На совместном заседании палат Парламента обсудили вопрос переименования Астаны в Нурсултан.
Хотя новость радует.
А почему не говорят что именно Токаев озвучил это и продвинул. И благодаря ему переименование состоялось. А сейчас молчит. Пусть депутаты и сенат решает.
Все это знают и все это видели. Сейчас опять миллиарды уйдут.
Верните историческое название Акмола , так будет правильно и справедливо .
Цитата: KAN13 от 13.09.2022 19:26:45
Верните историческое название Акмола , так будет правильно и справедливо .
Верните историческое название Акмола , так будет правильно и справедливо .
Тогда уж Акмолинск, как он был изначально.
Но называть столицу "могилой" - все же как-то неправильно.
IMHO, в свое время название "Астана" неплохо прижилось, легкое и звучное - ну и пусть остается, вполне подходит.