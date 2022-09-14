Анкара запросила разъяснения от Киева в связи с антитурецкой кампанией

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danilov 14 Сентября 2022 в 12:57:25
По информации издания, агитация по введению санкций против турецких бизнесменов и банков началась на Украине из-за неприсоединения Анкары к антироссийским решениям Запада. Сообщается, что опубликован список руководителей турецких банков Ziraat Bankasi, İş Bank и Credit Europe Bank с фотографиями и призыв к введению санкций против этих компаний и частных лиц.
«Источники сообщили, что турецкая сторона довела до сведения украинской стороны свою решительную реакцию, были запрошены разъяснения. Источники также сообщили, что с аналогичной инициативой выступило и турецкое посольство в Киеве, этот вопрос внимательно отслеживается», — пишет издание.
Ранее в этот же день пресс-секретарь правящей партии справедливости и развития Турции Омер Челик заявил, что посольство Турции на Украине проверяет информацию о том, что в стране проводится кампания за введение санкций против сотрудничающих с Россией турецких бизнесменов и банков.
Также 12 сентября Aydınlık сообщила, что на Украине началась агитация по введению санкций против турецких бизнесменов и банков. Издание рассказало о существовании веб-сайта, связанного с МИД Украины, на котором опубликован черный список, в который входят топ-менеджеры турецких банков Ziraat Bankasi, İş Bank и Credit Europe Bank.
https://www.aydinlik.com.tr/haber/ak-parti-sozcusu-celikten-ukraynanin-yaptirim-talebine-yanit-hicbir-gerekceyle-kabul-edilemez-338923