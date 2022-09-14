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Политика
Си Цзиньпин прибыл в Казахстан
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danilov 14 Сентября 2022 в 15:30:48
В Акорду с государственным визитом сегодня прибыл глава Китая Си Цзиньпин – в торжественной обстановке в столичной резиденции его встретил Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент NUR.KZ.



Глава КНР Си Цзиньпин впервые после начала пандемии коронавируса отправился с подобным визитом в другую страну.

Государственный визит – это визит высшей категории, который проводят с целью подчеркнуть высокий уровень двусторонних отношений.

Учитывая высокую категорию визита, в Акорде Си Цзиньпина встретили торжественно – с гимнами и проходом по синей ковровой дорожке. Далее Токаев вместе с гостем удалились в зал для переговоров.

Ранее президент Казахстана лично встретил в столичном аэропорту председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего с государственным визитом. В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Также сообщалось, что в преддверии визита председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин написал статью о казахстанско-китайских отношениях. Глава Китая признался, что возлагает большие надежды на предстоящий визит в Казахстан.
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